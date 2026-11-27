Pháo đài Láng - dấu mốc lịch sử trong dòng chảy di sản Thủ đô
Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, những di tích lịch sử vẫn lưu giữ ký ức về một thời đấu tranh hào hùng của dân tộc. Pháo đài Láng - nơi phát đi những phát súng mở đầu Toàn quốc kháng chiến ngày 19/12/1946 hôm nay tiếp tục được gìn giữ, phát huy giá trị trong đời sống đô thị. Vậy di sản đang được bảo tồn và kết nối với cộng đồng như thế nào?
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phao-dai-lang-dau-moc-lich-su-trong-dong-chay-di-san-thu-do-246261127163836762.htm