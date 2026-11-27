Với những đổi mới trong thiết kế toa tàu, chất lượng dịch vụ và cách tổ chức trải nghiệm, ngành Đường sắt đang từng bước tạo nên diện mạo mới cho du lịch đường sắt. Đặc biệt, sự ra mắt của đoàn tàu Chapa - Tonkin Heritage Express trên tuyến Hà Nội - Lào Cai tiếp tục mở ra một hướng tiếp cận mới, khi chính hành trình di chuyển cũng trở thành một phần đáng nhớ của chuyến du lịch.