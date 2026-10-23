'Pháo đài bay' B-17 đã phá hủy nước Đức đến mức nào?

Khi những đội hình oanh tạc cơ B-17 tiến vào bầu trời nước Đức, mục tiêu rất rõ ràng.

Không quân Lục quân Mỹ tập trung vào những mắt xích quan trọng của nền kinh tế chiến tranh như nhà máy chế tạo máy bay, cơ sở sản xuất vũ khí, kho nhiên liệu tổng hợp, ga đường sắt và các trung tâm hậu cần.

Mục tiêu là làm suy yếu khả năng sản xuất và vận chuyển của Đức thay vì chỉ phá hủy từng cơ sở riêng lẻ.

Oanh tạc cơ B-17 trở thành một trong những lực lượng chủ lực của Không lực 8 (Eighth Air Force) thuộc Mỹ trong Chiến dịch ném bom chiến lược phối hợp (Combined Bomber Offensive), do Mỹ và Anh triển khai nhằm liên tục làm suy yếu tiềm lực chiến tranh của Đức.

Trong khi Không quân Hoàng gia Anh (RAF) chủ yếu tiến hành các cuộc ném bom ban đêm, lực lượng Mỹ tập trung tập kích ban ngày bằng những đội hình oanh tạc cơ hạng nặng, được tiêm kích hộ tống bảo vệ trước các đợt đánh chặn của Không quân Đức.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất là ngành nhiên liệu. Từ tháng 5/1944, các nhà máy lọc dầu và cơ sở sản xuất nhiên liệu tổng hợp của Đức trở thành mục tiêu ưu tiên cao.

Nhà máy Leuna, một trong những cơ sở nhiên liệu tổng hợp lớn nhất, bị không kích nhiều lần.

Sản lượng nhiên liệu tổng hợp của Đức giảm rất mạnh trong mùa hè năm 1944, góp phần gây thiếu nhiên liệu cho cả Luftwaffe và lực lượng thiết giáp.

Hệ thống đường sắt cũng chịu sức ép ngày càng lớn. Các cuộc không kích vào ga phân loại, cầu và tuyến đường sắt làm giảm khả năng vận chuyển than, nguyên liệu, nhiên liệu và vũ khí.

Đến cuối năm 1944, năng lực hoạt động của các ga phân loại đường sắt Đức đã giảm khoảng 40%, khiến việc đưa vũ khí từ nhà máy tới các đơn vị chiến đấu ngày càng khó khăn.

Tuy nhiên, hiệu quả chiến thuật không đồng nghĩa với việc B-17 có thể một mình “bẻ gãy” nước Đức. Một nhà máy bị phá hủy có thể được sửa chữa.

Một cơ sở sản xuất bị đánh bom có thể được phân tán hoặc chuyển xuống lòng đất. Trường hợp không quân Đức cho thấy điều này rất rõ: các cuộc tập kích năm 1943 gây thiệt hại lớn cho ngành sản xuất vòng bi, nhưng Đức vẫn tìm cách duy trì sản xuất và sử dụng lượng dự trữ để vượt qua khủng hoảng.

Tác động lớn hơn xuất hiện khi nhiều mục tiêu bị đánh phá đồng thời. Nhà máy cần điện, nhiên liệu và nguyên liệu.

Nhà máy cần đường sắt để nhận nguyên liệu và chuyển sản phẩm. Xe tăng, máy bay và quân đội lại cần nhiên liệu để hoạt động. Vì vậy, việc đánh phá các mục tiêu riêng lẻ tạo ra hiệu ứng dây chuyền lên toàn bộ hệ thống.

Đây cũng là lý do cần thận trọng khi đánh giá vai trò của B-17. Chiến dịch ném bom phối hợp của Mỹ và Anh nhằm vào Đức Quốc xã trong Chiến tranh thế giới thứ hai sử dụng hàng chục nghìn máy bay, trong đó có B-17, B-24 và nhiều loại máy bay khác.

Sau D-Day, phần lớn bom của Không quân Lục quân Mỹ ném xuống Đức mới được sử dụng trong giai đoạn cao điểm của chiến dịch.

Vì thế, câu trả lời không phải B-17 một mình đã phá hủy nền kinh tế Đức. “Pháo đài bay” là một bộ phận quan trọng của chiến dịch không kích khổng lồ, góp phần làm suy yếu nhiên liệu, giao thông, sản xuất công nghiệp và không quân Đức.

Đến năm 1945, những tác động này kết hợp với các cuộc tiến công trên bộ từ phía Tây và Hồng quân từ phía Đông, đưa nước Đức tới tình trạng không còn khả năng duy trì chiến tranh.