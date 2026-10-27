“Phao cứu sinh” giúp doanh nghiệp vượt khó

Công ty TNHH Quốc Đại duy trì sản xuất, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm tại thị trường trong nước. Ảnh: Chi Phạm

Tại Công ty TNHH Quốc Đại, xã Hoằng Hóa, mở rộng đầu ra là bài toán gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mây tre đan. Từ nguyên liệu tre, nứa, DN sản xuất những mặt hàng như khay tre, mẹt tre, sọt đựng, chao đèn và đồ trang trí. Đây là nhóm sản phẩm vừa có thể phục vụ nhu cầu xuất khẩu, vừa có khả năng tiếp cận người tiêu dùng trong nước, từ hộ gia đình đến nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú và các cửa hàng nội thất.

Trong bối cảnh đơn hàng xuất khẩu có thể biến động theo nhu cầu và yêu cầu của đối tác, tìm kiếm khách hàng trong nước giúp DN có thêm lựa chọn đầu ra, thay vì phụ thuộc quá lớn vào một thị trường hoặc một nhóm khách hàng. Với sản phẩm mây tre đan, dư địa không chỉ nằm ở đồ gia dụng mà còn ở các mặt hàng trang trí không gian sống, nhà hàng, quán cà phê và cơ sở lưu trú. Tuy nhiên, để khai thác được nhu cầu này, DN cần nắm bắt thị hiếu, cải tiến mẫu mã, bảo đảm chất lượng và tính toán giá bán phù hợp với khả năng chi trả của từng nhóm khách hàng.

Theo ông Lê Quốc Đại, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Đại, thị trường xuất khẩu mang lại cơ hội tiêu thụ lớn nhưng cũng đặt ra những yêu cầu khắt khe về mẫu mã, chất lượng và tiến độ giao hàng. Trong khi đó, thị trường trong nước có thể mở thêm hướng tiêu thụ cho sản phẩm mây tre đan, nhất là nhóm hàng trang trí và đồ gia dụng. Vì vậy, DN cần chủ động tìm kiếm khách hàng, đa dạng hóa mẫu mã và điều chỉnh sản phẩm theo nhu cầu thực tế. Dù vậy, để thị trường nội địa thực sự trở thành điểm tựa, DN vẫn phải giải quyết bài toán giá thành, chi phí phân phối và khả năng duy trì đơn hàng ổn định.

Nếu với sản phẩm mây tre đan, việc mở rộng thị trường gắn với khả năng tìm kiếm khách hàng và thích ứng thị hiếu, thì với Công ty TNHH Chế biến Hải sản Ba Làng, cơ hội tăng đầu ra còn đặt ra yêu cầu hoàn thiện sản phẩm để tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại. Đối với mặt hàng hải sản chế biến, để tiếp cận những kênh bán lẻ có quy mô lớn, DN không chỉ cần bảo đảm chất lượng mà còn phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực phẩm, bao bì, nhãn mác, truy xuất nguồn gốc và năng lực cung ứng.

Trong quá trình kết nối với hệ thống phân phối AEON MALL Thanh Hóa, DN đã chuẩn bị các điều kiện liên quan đến sản phẩm và khả năng cung ứng để tham gia quá trình đánh giá, lựa chọn. Đây là hướng tiếp cận có thể mở ra cơ hội đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng thông qua hệ thống bán lẻ hiện đại. Nếu đáp ứng được yêu cầu và xây dựng được quan hệ cung ứng ổn định, DN có thêm kênh tiêu thụ, đồng thời giảm bớt sự phụ thuộc vào những đầu ra truyền thống. Tuy nhiên, kết nối với nhà phân phối mới chỉ là bước đầu; khả năng duy trì đầu ra còn phụ thuộc vào chất lượng đồng đều, giá bán, sức mua và năng lực đáp ứng đơn hàng.

Bà Nguyễn Thị Huyền, Giám đốc điều hành Công ty TNHH Chế biến Hải sản Ba Làng, cho biết: “Việc tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại đòi hỏi DN phải chuẩn hóa quy trình sản xuất, hoàn thiện hồ sơ sản phẩm và bảo đảm các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm. Quá trình này đặt ra không ít yêu cầu, nhưng cũng tạo động lực để DN nâng cao năng lực cạnh tranh. Để mở rộng thị trường trong nước, DN cần song song hoàn thiện sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng và bảo đảm nguồn cung ổn định, thay vì chỉ tập trung vào cơ hội đưa hàng vào một hệ thống bán lẻ".

Thực tế, mở rộng thị trường trong nước giúp DN có thêm lựa chọn về đầu ra, giảm phụ thuộc vào một thị trường hoặc nhóm khách hàng khi thị trường biến động. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành điểm tựa lâu dài, DN phải vượt qua áp lực cạnh tranh về giá, mẫu mã, chất lượng, đồng thời tính toán chi phí phân phối và bảo đảm năng lực cung ứng. Bởi vậy, hiệu quả không chỉ nằm ở việc tìm thêm khách hàng, mà còn ở khả năng duy trì đơn hàng và hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Theo định hướng của ngành công thương, phát triển thị trường nội địa cần gắn với kết nối cung cầu, hỗ trợ DN hoàn thiện chất lượng, bao bì, nhãn mác và tiếp cận các kênh phân phối phù hợp. Hiệu quả không chỉ nằm ở hoạt động quảng bá, mà phải được thể hiện bằng đơn hàng, khách hàng ổn định và đầu ra thực chất.

Trong bối cảnh sản xuất, kinh doanh còn nhiều sức ép, thị trường nội địa có thể giúp DN giảm rủi ro, duy trì sản xuất khi xuất khẩu gặp khó. Tuy nhiên, “phao cứu sinh” chỉ thực sự phát huy tác dụng khi cơ hội tiếp cận được chuyển thành doanh thu bền vững. Điều đó đòi hỏi sự đồng hành của cơ quan quản lý cùng nỗ lực đổi mới sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và đa dạng hóa kênh tiêu thụ của mỗi DN.