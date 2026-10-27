Pháo binh Triều Tiên xuất hiện sát biên giới Hàn Quốc, Seoul nói gì?

Binh lính Triều Tiên tập trung xung quanh vũ khí được cho là pháo tự hành, triển khai ở khu vực biên giới ven biển phía Tây của huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae. Ảnh chụp từ một đài quan sát ở thành phố Gimpo của Hàn Quốc, phía tây Seoul, ngày 26/10. Ảnh: Yonhap

Theo trang The Korea Times, một hệ thống pháo tự hành được cho là của Triều Tiên đã xuất hiện ở vị trí xa hơn về phía Nam so với các địa điểm triển khai thông thường dọc biên giới phía Tây liên Triều, đến mức có thể được các phương tiện truyền thông Hàn Quốc ghi hình.

Bức ảnh do hãng thông tấn Yonhap chụp từ đài quan sát tại một công viên ở thành phố Gimpo, phía Tây Seoul, cho thấy một hệ thống pháo tự hành cỡ nòng 122 mm, theo nhận định của các chuyên gia. Khí tài này được triển khai tại khu vực ven biển thuộc huyện Kaepung, tỉnh Hwanghae của Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Đại úy Jang Do-young, cho biết: “Theo đánh giá của chúng tôi, Triều Tiên đã triển khai các hệ thống pháo binh thế hệ cũ tại những khu vực ven biển, ở vị trí dễ quan sát”.

Ông nhấn mạnh: “Mặc dù Triều Tiên đã đề cập đến các hệ thống vũ khí mới trong những tuyên bố gần đây, chúng tôi cho rằng khí tài được phát hiện lần này không thuộc loại đó”.

Trước đó, bà Kim Yo-jong, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, tuyên bố Bình Nhưỡng có thể triển khai “các loại vũ khí chiến thuật mới” dọc tuyến biên giới được phòng thủ nghiêm ngặt, đồng thời nối lại hoạt động phát thanh tuyên truyền chống Hàn Quốc. Tuyên bố được đưa ra nhằm đáp trả các chương trình phát thanh cảnh báo và những phát súng cảnh cáo của quân đội Hàn Quốc.

Seoul nhiều lần cảnh báo về các hoạt động xây dựng công sự của Triều Tiên dọc biên giới. Theo phía Hàn Quốc, một số hoạt động này đã mở rộng xuống phía Nam, vượt qua Đường phân giới quân sự (MDL) ngăn cách hai miền.

Một số binh sĩ Triều Tiên cũng được nhìn thấy giương cờ đỏ ở khu vực gần đó, trong hoạt động có vẻ như là một cuộc diễn tập quân sự.

Trong những tháng gần đây, binh sĩ Triều Tiên đã xây dựng các tuyến đường phục vụ hoạt động quân sự và dựng hàng rào nhằm tăng cường phòng thủ biên giới. Những hoạt động này diễn ra trong bối cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un thúc đẩy việc chính thức hóa quan hệ liên Triều theo hướng coi hai miền là “hai quốc gia thù địch”.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Triều Tiên triển khai trực tiếp một hệ thống vũ khí hạng nặng dọc biên giới.