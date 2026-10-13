Pháo 125 mm trên xe tăng T-90M có sức mạnh ra sao?

Hỏa lực là một trong những yếu tố quyết định khả năng chiến đấu của xe tăng chủ lực T-90M. Phương tiện sử dụng pháo nòng trơn 125 mm thuộc họ pháo xe tăng Nga, kết hợp cơ cấu nạp đạn tự động nhằm duy trì khả năng khai hỏa và giảm số thành viên cần thiết trong kíp xe.

Pháo 125 mm có thể sử dụng nhiều loại đạn với công dụng khác nhau. Đạn xuyên giáp động năng được thiết kế để xuyên phá giáp đối phương bằng năng lượng va chạm của đầu xuyên.

Đạn lõm chống tăng sử dụng hiệu ứng tạo luồng xuyên, trong khi đạn nổ phá phù hợp với nhiệm vụ tấn công bộ binh, công sự và các mục tiêu không được bảo vệ bằng giáp dày.

Tùy cấu hình vũ khí và loại đạn, xe còn có thể sử dụng tên lửa chống tăng phóng qua nòng pháo.

Một ưu điểm của T-90M là khả năng tiếp tục sử dụng hệ sinh thái đạn pháo 125 mm đã được phát triển qua nhiều thập niên.

Điều này giúp Nga tận dụng cơ sở sản xuất, kho đạn và kinh nghiệm vận hành sẵn có. Tuy nhiên, hiệu quả của từng loại đạn còn phụ thuộc vào cấu tạo đầu đạn, khoảng cách giao chiến, góc va chạm và khả năng bảo vệ của mục tiêu.

Cơ cấu nạp đạn tự động là đặc điểm đáng chú ý khác. Kíp xe T-90M gồm 3 người: trưởng xe, pháo thủ và lái xe.

Hệ thống tự động đảm nhiệm công việc đưa đạn vào pháo, giúp giảm nhu cầu bố trí một thành viên chuyên nạp đạn như trên nhiều dòng xe tăng phương Tây.

Tuy vậy, tốc độ bắn lý thuyết không đồng nghĩa với khả năng tiêu diệt mục tiêu trong mọi tình huống. Kíp xe vẫn phải phát hiện, nhận dạng, xác định khoảng cách và lựa chọn loại đạn thích hợp.

Khi đối phương sử dụng công sự ngụy trang, UAV trinh sát và vũ khí chống tăng, việc tìm được mục tiêu an toàn có thể khó khăn hơn nhiều so với thao tác khai hỏa.

Thực chiến tại Ukraine cho thấy hỏa lực mạnh chỉ phát huy tối đa tác dụng khi đi cùng cảm biến tốt, thông tin mục tiêu đáng tin cậy và sự phối hợp với các lực lượng hỗ trợ.

Đây là yếu tố quan trọng khi đánh giá năng lực của T-90M thay vì chỉ nhìn vào cỡ nòng pháo.