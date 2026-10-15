Pháo 125 mm của xe tăng T-14, sức mạnh hỏa lực được kỳ vọng

Hỏa lực là yếu tố sống còn đối với mọi xe tăng.

Với T-14 Armata, Nga lựa chọn pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ 125 mm, kết hợp hệ thống nạp đạn tự động.

Đây là cấu hình được phát triển để đáp ứng yêu cầu của một mẫu xe tăng thế hệ mới, thay vì chỉ tiếp tục sử dụng nguyên trạng pháo trên các dòng xe tăng cũ.

Pháo nòng trơn 125 mm có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau, tùy theo nhiệm vụ. Đạn xuyên giáp động năng được thiết kế để đối phó với xe bọc thép.

Đạn nổ phá phù hợp hơn khi tấn công công sự hoặc mục tiêu không được bảo vệ bằng giáp dày.

Một số loại đạn chuyên dụng có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ khác, giúp kíp xe lựa chọn phương án khai hỏa theo tình huống.

Hệ thống nạp đạn tự động giúp giảm số thành viên cần thiết trong kíp xe và duy trì quy trình nạp đạn mà không cần một người chuyên nạp đạn thủ công.

Đây là đặc điểm quen thuộc trên nhiều xe tăng Liên Xô và Nga, nhưng T-14 kết hợp nó với tháp pháo không người điều khiển.

Vì vậy, cơ cấu nạp đạn phải hoạt động chính xác trong một hệ thống mà các thành viên kíp lái giám sát từ khoang riêng.

Sức mạnh của pháo không chỉ được quyết định bởi cỡ nòng. Loại đạn, chất lượng nòng pháo, hệ thống ổn định, kính ngắm, máy tính đường đạn và khả năng phát hiện mục tiêu đều ảnh hưởng đến kết quả khai hỏa.

Một khẩu pháo có năng lượng đầu nòng lớn vẫn khó phát huy hết tác dụng nếu hệ thống quan sát không cung cấp dữ liệu chính xác hoặc cơ cấu điều khiển gặp trục trặc.

Các thông số về tốc độ bắn, độ chính xác và khả năng xuyên giáp của pháo 2A82-1M thường được đề cập trong những tài liệu giới thiệu T-14.

Tuy nhiên, những con số này cần được xem xét theo điều kiện thử nghiệm và loại đạn cụ thể. Không nên coi các tuyên bố của nhà sản xuất là kết quả đã được kiểm chứng độc lập trong mọi điều kiện chiến đấu.

T-14 cũng từng được gắn với ý tưởng sử dụng pháo cỡ 152 mm trong một cấu hình tương lai.

Dù vậy, phương án này không đồng nghĩa mọi xe T-14 hiện có đều được trang bị loại pháo lớn hơn. Việc tăng cỡ nòng có thể cải thiện một số khía cạnh hỏa lực, nhưng cũng làm tăng yêu cầu về đạn dược, cơ cấu nạp và kết cấu phương tiện.

Với T-14, pháo 125 mm là một phần của tổ hợp vũ khí tổng thể. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào mức độ phối hợp giữa pháo, đạn, cảm biến và kíp lái, chứ không chỉ nằm ở thông số của nòng pháo.