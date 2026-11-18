Nước và hơi ẩm có thể khiến hệ thống phanh bị bó cứng

Nguyên nhân phổ biến dẫn đến hiện tượng này là sự xuất hiện của gỉ sét trên các bề mặt kim loại thuộc hệ thống phanh. Sau khi ô tô đi qua đường ngập nước, vận hành dưới trời mưa hoặc được vệ sinh bằng vòi xịt, hơi ẩm có thể đọng lại tại khu vực bánh xe và các chi tiết phanh.

Thời gian dài sử dụng khiến đĩa phanh ô tô bị gỉ sét.

Nếu phương tiện tiếp tục được sử dụng, quá trình phanh và chuyển động của bánh xe sẽ giúp các bề mặt tiếp xúc thay đổi liên tục. Ngược lại, khi xe nằm yên trong thời gian dài, nước và hơi ẩm còn lưu lại có thể tạo điều kiện hình thành lớp gỉ trên đĩa phanh hoặc tang trống.

Lớp gỉ này có thể khiến má phanh bám chặt vào bề mặt tiếp xúc. Khi tài xế khởi động lại xe, dù đã nhả phanh tay, lực bám giữa các chi tiết vẫn có thể giữ bánh xe ở trạng thái bị hãm, khiến phương tiện không thể di chuyển như bình thường.

Hiện tượng trên có thể xuất hiện ở cả hệ thống phanh đĩa và phanh tang trống. Với phanh tay cơ khí, các chi tiết được điều khiển thông qua cơ cấu dẫn động bằng tay.

Trong khi đó, phanh tay điện tử sử dụng cơ cấu điều khiển điện để thực hiện chức năng giữ xe. Dù khác nhau về cách vận hành, các bộ phận tiếp xúc và tạo lực ma sát vẫn có thể chịu ảnh hưởng của nước và gỉ sét.

Vì vậy, những chiếc ô tô thường xuyên đỗ ngoài trời, ít được sử dụng hoặc vừa trải qua quá trình rửa xe cần được chú ý khi khởi động trở lại sau nhiều ngày.

Những dấu hiệu cho thấy ô tô đang gặp tình trạng kẹt phanh

Biểu hiện dễ nhận biết nhất là xe không thể lăn bánh dù người lái đã hạ phanh tay. Khi chuyển cần số sang chế độ tiến hoặc lùi và bắt đầu nhấn ga, phương tiện có cảm giác bị ghì lại, chuyển động nặng nề hoặc chỉ nhích lên rất chậm.

Trong một số trường hợp, bánh xe có thể phát ra tiếng rít hoặc tiếng cọ xát khi ô tô bắt đầu di chuyển. Thân xe cũng có thể xuất hiện hiện tượng giật nhẹ do lực cản từ hệ thống phanh chưa được giải phóng hoàn toàn.

Đèn cảnh báo phanh tay vẫn sáng sau khi nhả phanh là một trong những dấu hiệu tài xế cần kiểm tra.

Nếu mức độ bó phanh nặng, bánh xe có thể bị khóa cứng, khiến động cơ dù vẫn hoạt động nhưng không thể kéo phương tiện tiến về phía trước. Đây là tình huống tài xế cần đặc biệt thận trọng, bởi việc cố gắng di chuyển có thể khiến các bộ phận khác phải chịu thêm áp lực.

Với những mẫu xe trang bị phanh tay điện tử, người lái nên quan sát thêm các đèn cảnh báo trên bảng đồng hồ. Nếu đèn báo phanh vẫn sáng sau khi đã thực hiện thao tác nhả, hệ thống có thể chưa được giải phóng hoàn toàn.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp xe khó di chuyển đều xuất phát từ phanh tay. Tình trạng này cũng có thể liên quan đến phanh chân hoặc những bộ phận khác trong hệ thống truyền động. Do đó, tài xế cần kiểm tra tình trạng thực tế thay vì mặc định nguyên nhân và tìm cách xử lý bằng mọi giá.

Cách xử lý khi phanh tay bị kẹt sau nhiều ngày đỗ xe

Khi phát hiện ô tô bị giữ bánh, tài xế trước hết cần đưa xe về trạng thái an toàn và kiểm tra xem phanh tay đã được nhả hoàn toàn hay chưa.

Với phanh tay cơ khí, người lái cần hạ cần phanh đúng thao tác. Đối với phanh tay điện tử, cần thực hiện quy trình nhả phanh theo hướng dẫn của hệ thống, thông thường kết hợp với thao tác đạp phanh chân.

Nếu hệ thống đã được nhả nhưng xe vẫn khó di chuyển, người lái có thể thử cho phương tiện tiến hoặc lùi ở tốc độ thấp, sử dụng lực ga nhẹ. Trong trường hợp lớp gỉ trên bề mặt phanh chỉ gây bám dính nhẹ, thao tác này có thể giúp các bề mặt tiếp xúc được giải phóng.

Người lái cần kiểm tra và nhả hoàn toàn phanh tay trước khi thử di chuyển xe.

Một phương án khác là để động cơ hoạt động tại chỗ, sau đó thực hiện thao tác đạp và nhả phanh chân khoảng 10-15 lần. Việc này giúp dầu phanh tuần hoàn trong đường ống và hỗ trợ piston phanh hoạt động trở lại.

Dù vậy, những thao tác trên chỉ nên được thực hiện khi xe không có dấu hiệu hư hỏng nghiêm trọng và vẫn bảo đảm an toàn.

Nếu bánh xe tiếp tục bị khóa, phương tiện không thể di chuyển hoặc xuất hiện tiếng động bất thường, tài xế nên dừng thử nghiệm và tìm đến sự hỗ trợ của kỹ thuật viên.

Đặc biệt, người lái không nên nhấn ga mạnh để buộc xe thoát khỏi trạng thái bị giữ bánh. Khi hệ thống phanh vẫn đang tạo lực cản, việc tăng lực kéo có thể gây áp lực lớn lên các bộ phận liên quan, bao gồm bộ ly hợp và hộp số.

Nếu bánh xe bất ngờ được giải phóng trong lúc động cơ đang tạo lực kéo lớn, phương tiện cũng có thể chuyển động đột ngột.

Ngoài ra, việc sử dụng búa hoặc vật cứng để gõ vào cụm phanh không phải cách xử lý an toàn. Tài xế cũng tuyệt đối không xịt dầu bôi trơn lên đĩa phanh, má phanh hay tang trống.

Đây là những bề mặt cần duy trì ma sát để hệ thống thực hiện chức năng hãm xe. Dầu bôi trơn xuất hiện tại các vị trí này có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả phanh.

Trong trường hợp không thể giải phóng bánh xe, giải pháp phù hợp là liên hệ đơn vị cứu hộ để đưa phương tiện đến cơ sở sửa chữa. Tài xế cần thông báo rõ xe đang bị bó phanh để nhân viên cứu hộ lựa chọn phương án vận chuyển thích hợp, tránh kéo lê bánh xe đang bị khóa và gây thêm hư hỏng.