Vỏ bọc kín đáo

Ngày 6/10/2026, tại Tòa án Quận Đông Virginia ở thành phố Alexandria, David J. Rush, 49 tuổi, nhận tội gian lận qua giao dịch điện tử trong vụ án gây thiệt hại cho ngân sách liên bang Mỹ khoảng 193,59 triệu USD.

Vụ việc xảy ra với nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA). Ảnh: Reuters

Lợi dụng vị trí công tác và quyền tiếp cận thông tin mật, Rush dựng lên những chương trình, hoạt động chính phủ không có thật, rồi sử dụng chính danh nghĩa bảo mật để thúc đẩy các khoản chi phục vụ lợi ích cá nhân. Những bất động sản đắt giá ở Florida, hàng trăm thỏi vàng cùng nhiều tài sản xa xỉ được mua sắm dưới vỏ bọc nhiệm vụ đặc biệt.

Theo hồ sơ tòa án, Rush từng đảm nhiệm vị trí cấp cao trong một cơ quan liên bang, được cấp quyền tiếp cận thông tin thuộc cấp độ Tuyệt mật và các chương trình được phân ngăn (TS/SCI). Vị trí này cho phép ông tham gia đề xuất hoạt động, yêu cầu cấp kinh phí, chỉ đạo các cá nhân và đơn vị hỗ trợ, cũng như phê duyệt một số khoản chi trong phạm vi trách nhiệm.

Trung tâm của câu chuyện là một chương trình tiếp cận đặc biệt (Special Access Program - SAP) mang tên SAP số 1. Rush giới thiệu đây là hoạt động mật liên quan đến việc mua bất động sản tại một số địa điểm ở miền Nam bang Florida. Tuy nhiên, theo hồ sơ tố tụng, chương trình này không tồn tại và cũng không có quyết định hợp pháp nào cho phép sử dụng ngân sách chính phủ để mua các tài sản nói trên.

Để vỏ bọc thêm phần thuyết phục, Rush tổ chức các buổi giới thiệu nhân sự vào chương trình mật, thường được gọi là “read-in”. Một số đồng nghiệp, nhà thầu và cá nhân liên quan được thông báo đã được cấp quyền tiếp cận SAP số 1; đồng thời phải tuân thủ yêu cầu không trao đổi nội dung công việc với những người nằm ngoài danh sách được phép biết. Có người còn được yêu cầu ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Rush cũng nói rằng chỉ một nhóm nhỏ được biết về hoạt động này và chương trình đã được các quan chức cấp cao phê chuẩn.

Cơ quan điều tra liên bang Mỹ tiến hành các hoạt động phục vụ điều tra vụ án. Ảnh: Reuters

Đáng chú ý, Rush còn sử dụng chính nguyên tắc bảo mật để ngăn cản những câu hỏi về tính xác thực của các khoản chi. Khi một cán bộ phụ trách hợp đồng thắc mắc về một số giao dịch, ông viện dẫn lý do người này không có “nhu cầu cần biết” đối với thông tin liên quan.

Lợi thế của Rush không chỉ nằm ở khả năng viện dẫn quy định bảo mật. Theo bản tường trình tình tiết, ông còn nắm quyền chi phối đáng kể đối với quá trình đề xuất và phê duyệt ngân sách: từ khởi xướng yêu cầu cấp tiền, xác định mục đích sử dụng đến tham gia thông qua các khoản thanh toán do chính mình đề xuất hoặc chỉ đạo. Trong một số trường hợp, ông gần như trở thành người tự phê duyệt yêu cầu của mình.

Hồ sơ tố tụng còn cho thấy Rush tìm cách củng cố uy tín cá nhân bằng những thông tin không chính xác về học vấn và quá trình phục vụ quân đội. Ông từng giới thiệu mình là cựu phi công quân sự, có kinh nghiệm chiến đấu và sở hữu bằng cấp từ một số trường đại học tại Mỹ. Tuy nhiên, tài liệu nêu rõ Rush không tốt nghiệp những cơ sở đào tạo được đề cập và chưa từng là phi công trong quân đội Mỹ. Hồ sơ xác nhận ông từng phục vụ trong Hải quân Mỹ, nhưng được giải ngũ khỏi lực lượng dự bị từ ngày 1/2/2015.

Lần theo dòng tiền

Khoảng 145 triệu USD ngân quỹ liên bang đã được chuyển qua một công ty trung gian theo chỉ đạo của Rush trong nhiều giao dịch từ tháng 11/2025 đến tháng 3/2026. Theo hồ sơ tố tụng, công ty trách nhiệm hữu hạn này được thành lập để tiếp nhận và phân phối tiền.

Các hóa đơn gửi cho một nhà thầu cung cấp dịch vụ cho chính phủ mô tả nội dung công việc là “tư vấn”. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, Rush tiếp tục chỉ đạo việc sử dụng, từ mua bất động sản, cải tạo nhà cửa đến sắm phương tiện và hàng hóa có giá trị cao.

David J. Rush đã nhận tội gian lận qua giao dịch điện tử trong vụ chiếm dụng gần 194 triệu USD ngân quỹ liên bang. Ảnh: Reuters

Phần đáng kể trong số tiền nói trên được dùng để mua 4 bất động sản tại Palm Beach và Hobe Sound, bang Florida, trong khoảng từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026. Các giao dịch gồm một căn nhà trị giá khoảng 21,9 triệu USD, một khu đất khoảng 13,65 triệu USD, một căn nhà khác trị giá 27 triệu USD và một khu đất tại Hobe Sound có giá khoảng 40 triệu USD.

Tổng giá trị các tài sản được hồ sơ liệt kê vượt 102,5 triệu USD. Một số trao đổi được ghi trong hồ sơ cho thấy việc thu lợi từ các giao dịch đã được Rush tính đến từ sớm. Ông từng đề cập khả năng thu về khoản lợi nhuận ròng khoảng 15 triệu USD từ việc bán lại một bất động sản sau khi cải tạo.

Ngoài bất động sản, các khoản tiền còn được dùng để mua phương tiện và hàng hóa xa xỉ. Hồ sơ nêu hai chiếc BMW Alpina XB7 đời 2026, trong đó ít nhất một chiếc có giá trị khoảng 172.000 USD. Nhiều đồng hồ đắt tiền cũng nằm trong danh mục tài sản liên quan đến vụ án.

Trụ sở CIA tại Langley, bang Virginia, Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo thỏa thuận nhận tội, Rush đồng ý giao nộp hai xe BMW cùng 30 chiếc đồng hồ, phần lớn là đồng hồ Rolex. Khi vụ việc bị phát hiện, tài khoản ngân hàng đứng tên công ty trung gian vẫn còn hơn 38,65 triệu USD. Khoản tiền này sau đó cũng được đưa vào danh mục tài sản bị tịch thu theo thỏa thuận pháp lý.

Song, dòng tiền liên quan đến bất động sản không phải con đường duy nhất dẫn tới khối tài sản được tìm thấy tại nơi ở của Rush. Một nhánh giao dịch khác liên quan đến việc mua vàng, với cách thức thanh toán và đơn vị thực hiện riêng. Theo hồ sơ, Rush chỉ đạo một nhà thầu chuyển nguồn tiền có nguồn gốc từ chính phủ cho một đơn vị thầu phụ.

Đơn vị này sau đó mua 298 thỏi vàng với tổng chi phí 46.361.721 USD, bao gồm giá mua và các khoản phí liên quan. Từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026, số vàng được chuyển đến văn phòng của Rush tại hạt Loudoun, bang Virginia và cất trong két sắt. Đơn vị thầu phụ lập danh sách chi tiết, ghi nhận thông tin nhận dạng cùng số seri của từng thỏi.

Đến tháng 3/2026, Rush thông báo với những người liên quan rằng số vàng đã được bàn giao cho các cá nhân dự kiến tiếp nhận. Tuy nhiên, cuộc khám xét của FBI sau đó đưa đến một kết quả khác. Ngày 19/5/2026, các điều tra viên tiến hành khám xét nơi ở của Rush tại Ashburn, bang Virginia và thu giữ đủ 298 thỏi vàng.

Đáng chú ý, số seri trên từng thỏi trùng khớp với danh sách do đơn vị thầu phụ lập khi mua và chuyển giao. Kết quả đối chiếu này giúp xác định số vàng được tìm thấy chính là khối tài sản đã được mua theo chỉ đạo của Rush, bất chấp thông báo trước đó về việc bàn giao cho những người nhận dự kiến.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 5/2026, các chuyến bay tư nhân do Rush bố trí tiêu tốn khoảng 1,82 triệu USD. Theo hồ sơ, cơ quan nơi ông công tác xác định những chuyến đi này không đáp ứng nhu cầu công vụ hợp lệ. Đáng nói, có chuyến bay khứ hồi chỉ phục vụ một thành viên gia đình Rush, không có hành khách nào khác, với chi phí ước tính khoảng 95.000 USD.

Hồ sơ còn ghi nhận, vào cuối năm 2025, Rush đã cung cấp cho một quan chức chính phủ nước ngoài thông tin mật liên quan đến một nguồn tin bí mật của Chính phủ Mỹ. Nội dung tiết lộ bao gồm sự tồn tại của nguồn tin cùng những thông tin mô tả có khả năng giúp nhận diện người này.

298 thỏi vàng cùng hơn 2,1 triệu USD tiền mặt được phát hiện tại nơi ở của David J. Rush trong cuộc khám xét ngày 19/5/2026. Ảnh: Reuters

Ngày 28/4/2026, trong buổi làm việc với cơ quan chức năng, Rush thừa nhận đã cung cấp những thông tin trên cho quan chức nước ngoài. Theo hồ sơ, hành vi này có nguy cơ đe dọa an toàn, thậm chí tính mạng của nguồn tin cũng như những nhân viên chính phủ từng làm việc với người này.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Rush có thể đối diện mức án tối đa 20 năm tù, cùng thời hạn quản chế có giám sát lên tới 3 năm và các nghĩa vụ liên quan đến tịch thu tài sản, bồi thường, nộp phạt. Phiên tuyên án dự kiến diễn ra ngày 28/1/2027 tại Tòa án Liên bang ở Alexandria, bang Virginia.

Vụ David J. Rush vì thế không chỉ được nhìn nhận qua gần 194 triệu USD ngân quỹ bị chiếm dụng hay khối tài sản phải thu hồi. Hệ lụy đáng lo ngại hơn nằm ở việc thông tin về một nguồn tin bí mật bị tiết lộ, có thể đẩy người cung cấp thông tin và những cá nhân từng hợp tác với cơ quan tình báo Mỹ vào những rủi ro khó lường.

Sau cùng, bảo vệ an ninh quốc gia không dừng lại ở việc giữ kín thông tin, mà còn đòi hỏi cơ chế kiểm soát đủ chặt chẽ đối với những người được trao quyền tiếp cận và bảo vệ bí mật. Làm thế nào để quyền hạn không bị biến thành công cụ trục lợi, và quan trọng hơn, làm thế nào để những người âm thầm hợp tác với cơ quan tình báo không phải gánh chịu hậu quả từ sự phản bội của chính những người được giao trọng trách bảo vệ họ?