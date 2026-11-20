Ngày 20/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin về kết luận điều tra vụ án Phạm Anh Tài (SN 1990, tức Tài "đen", có 7 tiền án, 1 tiền sự), trú tại tỉnh Quảng Ngãi cùng đồng phạm về các tội: “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Cướp tài sản”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Sau quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, đề nghị truy tố 14 bị can. Trong đó, Phạm Anh Tài bị đề nghị truy tố về 6 tội danh: “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cướp tài sản” và “Hủy hoại tài sản hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

13 bị can còn lại gồm: Lê Văn Ân (SN 1991, có 1 tiền sự, 1 tiền án), Ngô Tấn Long (SN 1994, có 1 tiền án), Lương Phú Sỹ (SN 1997, có 1 tiền sự), Nguyễn Hồng An (SN 1987, có 2 tiền án) và Nguyễn Nhật Phong (SN 2002), cùng trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi; Mai Anh Dũng (SN 1992, có 1 tiền án), Văn Chí Thành (SN 1985, có 2 tiền án), Trương Hải Nam (SN 1995, có 1 tiền án), Trần Quốc Việt (SN 1999, có 1 tiền án) và Phạm Ái Quốc (SN 1987), cùng trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi; Văn Đức Long (SN 1991, có 5 tiền án), trú tại xã Đắk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Viết Phú (SN 1979), trú tại phường Đắk Bla, tỉnh Quảng Ngãi; Trần Văn Sơn (SN 1995, có 2 tiền án), trú tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh.

Các bị can bị đề nghị truy tố về những tội danh khác nhau, gồm: “Giết người”; “Cố ý gây thương tích”; “Cưỡng đoạt tài sản”; “Cướp tài sản”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”; “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Phạm Anh Tài dựng lại hiện trường vụ án.

Đối tượng có nhiều tiền án, liên tiếp gây án trong thời gian trốn truy nã

Theo kết quả điều tra, Phạm Anh Tài là đối tượng có bản tính côn đồ, hung hãn, manh động, liều lĩnh. Từ khi chưa thành niên, Tài đã liên tiếp thực hiện các hành vi cố ý gây thương tích.

Năm 2005, khi mới 15 tuổi, Tài sử dụng dao bấm đâm một người bị thương với tỷ lệ thương tích 35%, sau đó bị xử phạt 2 năm tù. Sau khi ra tù, Tài cùng đồng bọn tiếp tục sử dụng dao rựa và các hung khí nguy hiểm khác, gây ra 5 vụ cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Tháng 2/2016, sau khi chấp hành xong các bản án phạt tù, trở về địa phương, Tài không thay đổi nhận thức, không làm ăn lương thiện mà tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn hoạt động phạm tội.

Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thực nghiệm điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 1/5/2022.

Ngày 5/8/2018, Phạm Anh Tài cùng đồng bọn gây ra vụ án giết người tại quán Bar Window, thành phố Kon Tum, sau đó bỏ trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã ra quyết định truy nã Tài về tội “Giết người”.

Trong thời gian trốn truy nã, Tài tiếp tục lôi kéo, chỉ đạo nhiều đối tượng thực hiện các vụ án đặc biệt nghiêm trọng khác. Đáng chú ý, ngày 19/1/2025, Phạm Anh Tài cùng Lê Văn Ân thực hiện hành vi cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank, Chi nhánh Trà Bá, tỉnh Gia Lai.

Ngày 4/2/2025, Cục Cảnh sát hình sự đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Ân. Đến ngày 5/2/2026, lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự trực tiếp tiếp cận, vận động, thuyết phục Phạm Anh Tài ra đầu thú. Khi ra đầu thú, Tài giao nộp 4 khẩu súng quân dụng, gồm 2 súng K54, 1 súng K59 và 1 súng ngắn hiệu ZORAKI cùng 45 viên đạn.

Việc vận động đối tượng ra đầu thú, giao nộp vũ khí đã góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân và lực lượng truy bắt.

Quá trình điều tra, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ, ngoài vụ cướp tài sản tại Ngân hàng Vietcombank, trong thời gian trốn truy nã, Tài còn lôi kéo, chỉ đạo đồng bọn gây ra 8 vụ án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai. Trong đó có 6 vụ án từng bị tạm đình chỉ do chưa xác định được bị can, gồm 2 vụ giết người, 4 vụ cố ý gây thương tích, 1 vụ cưỡng đoạt tài sản và 1 vụ cướp tài sản.

Trên cơ sở đó, Cục Cảnh sát hình sự báo cáo và được sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an giao Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phục hồi điều tra, đồng thời chuyển toàn bộ 9 vụ án về Cục Cảnh sát hình sự để nhập thành một vụ án, tiến hành điều tra toàn diện, triệt để.

Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Quảng Ngãi, Công an tỉnh Gia Lai, Vụ 2 - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao cùng Công an các đơn vị, địa phương liên quan, làm rõ toàn bộ 9 vụ án do Phạm Anh Tài và đồng phạm thực hiện.

Đối tượng Phạm Anh Tài chỉ địa điểm vụ giết người xảy ra ngày 11/6/2022 tại 183 Nguyễn Thiện Thuật, phường Kon Tum, Quảng Ngãi.

9 vụ án với hàng loạt hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng

Vụ giết người tại quán Bar Window

Vụ án xảy ra ngày 5/8/2018 tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Do có mâu thuẫn với nhóm người Hải Phòng đến TP Kon Tum làm ăn, tối 5/8/2018, khi Phạm Anh Tài cùng đồng bọn đến quán Bar Window, địa chỉ 604 đường Nguyễn Huệ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, phát hiện một số người trong nhóm Hải Phòng đang có mặt tại đây, Tài đã chỉ đạo đàn em về nhà lấy 2 khẩu súng AK.

Sau đó, Tài cùng đồng bọn sử dụng súng AK bắn và dùng dao đâm nhóm người Hải Phòng, khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương. Chưa dừng lại, Tài cùng đồng bọn tiếp tục di chuyển đến 3 địa điểm là nơi ở của nhóm người Hải Phòng, sử dụng súng AK nổ súng, đập phá tài sản rồi bỏ trốn.

Ngày 8/8/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (nay là tỉnh Quảng Ngãi) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Phạm Anh Tài về tội “Giết người”.

Đối với 11 đối tượng đồng phạm của Tài trong vụ án này, cơ quan chức năng đã truy tố, xét xử về các tội “Giết người”; “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; “Gây rối trật tự công cộng” và “Che giấu tội phạm”.

Vụ giết người tại khu vực cầu Kroong

Vụ án xảy ra ngày 1/5/2022 tại xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thời gian trốn truy nã về hành vi giết người tại quán Bar Window, Tài lẩn trốn tại nhiều nơi như TP Hồ Chí Minh, Đắk Lắk và Gia Lai.

Ngày 1/5/2022, khi Tài đang ngồi nói chuyện với một phụ nữ tại khu vực cầu Kroong, xã Sa Bình, anh L.L (SN 1988) và anh T.Đ.T (SN 1981), cùng trú tại xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi đi taxi đến gần khu vực này để đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh, hai người đến chỗ Tài và người phụ nữ đang ngồi để trêu ghẹo. Tài đã dùng dao nhọn mang theo từ trước đâm anh T.Đ.T tử vong, khiến anh L.L bị thương nặng, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Quá trình điều tra, do hết thời hạn điều tra nhưng không xác định được bị can, ngày 5/5/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum (cũ) ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Vụ giết người tại số 183 Nguyễn Thiện Thuật

Vụ án xảy ra ngày 11/6/2022 tại số 183 Nguyễn Thiện Thuật, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Đối tượng Mai Anh Dũng trong vụ giết người ở 183 Nguyễn Thiện Thuật ngày 11/6/2022.

Trong thời gian trốn truy nã, với mục đích bảo kê và tổ chức sới bạc để lấy tiền tiêu xài, Tài chỉ đạo, bàn bạc với Lê Văn Ân, Mai Anh Dũng và đối tượng tên Sáu tìm cách phá sới bạc tại nhà Lê Danh Điện, đồng thời chém Lê Trung Tiên, người tổ chức sới bạc tại nhà Điện.

Ngày 11/6/2022, Tài chuẩn bị 3 mã tấu, 2 xe máy hiệu Yamaha Exciter, 2 chai thủy tinh đựng xăng quấn giẻ, 4 bộ quần áo, 4 đôi giày, khẩu trang, 1 khẩu súng CZ cùng 5 viên đạn rồi cùng đồng bọn đến nhà Điện tại địa chỉ 183 Nguyễn Thiện Thuật để thực hiện hành vi phạm tội.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Mai Anh Dũng thực nghiệm hiện trường vụ án.

Tại đây, Tài, Dũng và Sáu thay quần áo ngụy trang. Ân, Dũng và Sáu mỗi người sử dụng một dao tự chế, còn Tài sử dụng súng CZ để thực hiện hành vi giết người. Sau đó, cả nhóm tẩu thoát, tiêu hủy vật chứng và che giấu tội phạm.

Do hết thời hạn điều tra nhưng không xác định được bị can, ngày 3/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Chỉ đạo đàn em chém người để tranh giành bảo kê

Vụ cố ý gây thương tích xảy ra ngày 15/2/2023 tại địa chỉ 409 Hùng Vương, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Với mục đích tranh giành việc bảo kê các nhân viên nữ rót bia tại các quán karaoke và quán nhậu trên đường Thi Sách, TP Kon Tum, Tài biết Nguyễn Thanh Tú, trú tại 409 Hùng Vương, TP Kon Tum, có hoạt động bảo kê các tiếp viên nữ nên đầu tháng 2/2023 đã chỉ đạo Lê Văn Ân tiếp tục chỉ đạo Ngô Tấn Long, Văn Chí Thành và Trần Văn Sơn tìm đánh, chém Tú.

Tài chuẩn bị 4 con dao, 1 nỏ sắt, 4 bộ quần áo tối màu, 3 khóa Việt Tiệp và 2 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, cất tại một căn nhà cấp 4 ở thôn Kon Tum, xã Đắk Rơ Wa. Sau đó, Tài chỉ đạo Ân tập hợp Long, Thành và Sơn đến lấy các công cụ, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội.

Theo chỉ đạo, ngày 15/2/2023, Tài cùng Ân, Long, Thành và Sơn mang theo số hung khí, phương tiện trên đến nhà Nguyễn Thanh Tú tại địa chỉ 409 Hùng Vương, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại đây, Ân dùng dao chém Tú gây thương tích 11%, đồng thời chém bà Nguyễn Thị Nhơn (mẹ Tú) gây thương tích 4%, rồi bỏ trốn.

Do hết thời hạn điều tra nhưng không xác định được bị can, ngày 20/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Kon Tum ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Tiếp đó, ngày 17/5/2023, nhóm của Tài tiếp tục gây ra vụ cố ý gây thương tích trên đường Trần Hưng Đạo, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của nhóm này là bảo kê các nhân viên nữ rót bia tại TP Kon Tum (cũ). Biết Bùi Anh Duy (tức Cu Ba Duy, SN 1988), trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, có hoạt động chăn dắt các nhân viên nữ rót bia, Tài đã chuẩn bị 2 xe mô tô hiệu Yamaha Exciter, 4 bộ quần áo có kiểu dáng giống nhau, 4 đôi giày thể thao màu đen, 4 khẩu trang và 4 mã tấu.

Sau đó, Tài chỉ đạo Lê Văn Ân tập hợp Ngô Tấn Long, Lương Phú Sỹ và Trần Văn Sơn để tìm chém Duy.

Tối 17/5/2023, Ân, Sỹ, Long và Sơn lấy các công cụ, phương tiện do Tài chuẩn bị, tìm đến chém Duy tại đường Trần Hưng Đạo, khiến nạn nhân bị tổn thương cơ thể 57%.

Ngày 21/7/2024, do hết thời hạn điều tra nhưng không xác định được bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự.

Đe dọa, nổ súng để cưỡng đoạt hơn 1,8 tỷ đồng

Vụ án cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản xảy ra ngày 28/7/2023 tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi gây ra các vụ cố ý gây thương tích, ngày 28/7/2023, Phạm Anh Tài, Lê Văn Ân và Ngô Tấn Long gặp ông N.V.A (SN 1970), trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi để đe dọa, buộc ông phải chi 90 triệu đồng/tháng tiền bảo kê trong việc xây mộ.

Cơ quan Công an dẫn giải đối tượng Phạm Anh Tài thực nghiệm hiện trường vụ án.

Sau khi ông A đã đưa 45 triệu đồng và lấy lý do trì hoãn việc đưa tiền bảo kê, tối 3/8/2023, Tài tập hợp Lê Văn Ân, Lương Phú Sỹ, Văn Chí Thành, Ngô Tấn Long và Văn Đức Long đi tìm ông A để đánh dằn mặt.

Tài yêu cầu các đối tượng thay quần áo dài, che kín người. Tài mang theo một khẩu súng AK, các đối tượng còn lại mang dao, tuýp sắt, xà beng. Cả nhóm điều khiển 2 xe mô tô Yamaha Exciter đến nhà ông A tại địa chỉ 32/5 Phù Đổng, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, để đập phá tài sản rồi rời đi.

Tiếp đó, các đối tượng đến một căn nhà trong hẻm đường Nguyễn Văn Cừ, thuộc thôn Plei Đôn, phường Kon Tum, nơi ở của ông A. Tại đây, Tài cầm súng AK hướng vào phía trong nhà, bắn 2 phát để đe dọa ông A rồi bỏ trốn.

Lo sợ trước hành vi của nhóm đối tượng, từ tháng 10/2023 đến tháng 7/2025, hằng tháng ông A phải đưa tiền cho nhóm của Tài, với tổng số tiền lên tới 1.845.000.000 đồng.

Ngày 10/8/2024, do hết thời hạn điều tra nhưng chưa xác định được bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Kon Tum ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Lập đường dây thu tiền bảo kê nhân viên nữ rót bia

Sau các vụ chém Nguyễn Thanh Tú ngày 15/2/2023, chém Bùi Anh Duy ngày 17/5/2023 và cưỡng đoạt tài sản của ông N.V.A, cuối năm 2023, nhóm của Tài tiếp tục tổ chức hoạt động bảo kê các nhân viên nữ rót bia tại khu vực TP Kon Tum.

Để thực hiện hành vi, Phạm Anh Tài chỉ đạo đàn em tổ chức, điều hành việc cưỡng đoạt tài sản bằng thủ đoạn thu tiền “bảo kê” của các nhân viên phục vụ tiếp bia tại các quán karaoke, quán nhậu trên địa bàn TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Mức thu được ấn định là 80.000 đồng/tiếp viên/ca. Nếu các tiếp viên không đóng tiền sẽ không được đi làm; trường hợp đi làm mà không báo cho nhóm của Tài thì sẽ bị đánh đập.

Tài chỉ đạo Nguyễn Hồng An, Ngô Tấn Long và Lê Văn Ân tiếp tục chỉ đạo Nguyễn Viết Phú, Mai Anh Dũng, Nguyễn Nhật Phong, Phạm Ái Quốc, Lương Phú Sỹ và Trần Quốc Việt tổ chức thu tiền bảo kê của các nhân viên nữ rót bia tại các quán karaoke trên địa bàn TP Kon Tum từ cuối năm 2023 đến cuối năm 2025.

Mở rộng địa bàn bảo kê, chỉ đạo chém người tại Gia Lai

Không dừng lại ở địa bàn Kon Tum, Tài còn chỉ đạo đồng bọn mở rộng hoạt động bảo kê sang thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cơ quan điều tra dẫn giải đối tượng Trần Văn Sơn đến địa điểm xảy ra vụ cố ý gây thương tích ngày 17/5/2024 tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Cuối năm 2023, Tài biết Nguyễn Anh Đức, trú tại phường Hoa Lư, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, là người chăn dắt tiếp viên nữ rót bia tại địa bàn TP Pleiku. Tài nảy sinh ý định buộc Đức phải chi tiền bảo kê nhưng Đức không đồng ý.

Để thực hiện hành vi, Tài chỉ đạo Lê Văn Ân, Ngô Tấn Long, Lương Phú Sỹ, Trần Văn Sơn và đối tượng tên Sáu tìm chém Đức.

Đêm 16/5/2024, Tài chuẩn bị một súng K54, một súng AK, 3 xe máy, 4 con dao loại mã tấu, 6 áo khoác, mũ bảo hiểm và khẩu trang, cất giấu tại một rẫy cà phê ở thôn 3, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Sau đó, Tài tập hợp Ân, Long, Sỹ và Sơn tại đây, sử dụng súng, dao cùng các phương tiện đã chuẩn bị để đi tìm chém Nguyễn Anh Đức.

Đối tượng Trần Văn Sơn thực nghiệm hiện trường vụ án.

Khi đến hẻm 246/15 Phù Đổng, tổ 9, phường Hoa Lư, TP Pleiku, các đối tượng lục soát các phòng trọ để tìm Đức. Không tìm được Đức, nhóm này đe dọa những người thuê trọ tại đây và chém bị thương anh N.V.T.

Ngày 21/1/2025, do hết thời hạn điều tra nhưng không xác định được bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án.

Dùng súng, dao truy sát người để bảo kê hoạt động mua bán ma túy

Vụ án cố ý gây thương tích; tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra tại địa chỉ 13A Lý Thái Tổ, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi.

Khi nghe tin Lê Quốc Nghĩa (thường gọi là Nghĩa lỳ, SN 1996), trú tại xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi có hoạt động mua bán ma túy, Tài chỉ đạo Ngô Tấn Long, Lê Văn Ân, Lương Phú Sỹ, Trương Hải Nam và Trần Quốc Việt tìm đánh Nghĩa nhằm bảo kê hoạt động mua bán ma túy của người này.

Đối tượng Phạm Anh Tài chỉ địa điểm xảy ra vụ án.

Theo tài liệu điều tra, tối 29/6, Tài chuẩn bị 4 bộ quần áo dài, 4 đôi giày, 4 đôi găng tay, khẩu trang, 2 con dao, 4 mũ bảo hiểm, một khẩu súng K54 cùng 6 viên đạn và một khẩu súng ngắn tự chế.

Sau khi Việt và Long báo tin Nghĩa đang ở nhà Phạm Quốc Lực, địa chỉ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, Tài cùng Ân, Sỹ và Nam đi vào nhà Lực để chém Nghĩa.

Tại đây, Tài dùng tay trái cầm lưỡi lê kẹp cổ Nghĩa, tay phải dùng báng súng đánh từ trên xuống đầu Nghĩa. Trong quá trình này, súng bị cướp cò, đạn bắn trúng vùng bụng anh Trần Minh Tú, người đang ngồi đối diện Nghĩa, gây thương tích 2%.

Sau đó, Nghĩa vùng chạy ra ngoài đường trước nhà Lực nhưng bị các đối tượng truy đuổi, chém gây thương tích 45%, rồi cả nhóm bỏ trốn.

Kiên quyết đấu tranh, truy bắt tội phạm đến cùng

Kết quả điều tra xác định, hành vi của Phạm Anh Tài và các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại đặc biệt lớn về tính mạng, sức khỏe và tài sản của công dân; gây hoang mang, bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT, an toàn xã hội tại nhiều địa phương trong thời gian dài.

Việc điều tra, khám phá các vụ án do Phạm Anh Tài cùng đồng phạm thực hiện thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, sâu sát của Bộ trưởng Bộ Công an; Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; sự quyết tâm khám phá, truy bắt tội phạm đến cùng của lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an các đơn vị, địa phương liên quan.

Cùng với đó là tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng chiến đấu, trấn áp tội phạm của tập thể cán bộ, chiến sĩ Cục Cảnh sát hình sự và Công an các đơn vị, địa phương, góp phần trực tiếp vào thành tích, chiến công trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, mang lại bình yên cuộc sống và hạnh phúc cho nhân dân.

Qua vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khuyến cáo các tổ chức, cá nhân tiếp tục nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa tội phạm; tích cực tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kịp thời cung cấp tố giác, tin báo về tội phạm cho cơ quan Công an.

Cơ quan điều tra khẳng định sẽ bảo vệ tuyệt đối bí mật thông tin của người cung cấp tố giác, tin báo về tội phạm và có hình thức khen thưởng, biểu dương xứng đáng. Các trường hợp cố ý che giấu, không tố giác tội phạm sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.