Phanh động cơ là kỹ thuật tận dụng lực cản bên trong động cơ để giảm tốc độ xe. Khi người lái nhấc chân khỏi bàn đạp ga, động cơ giảm lượng nhiên liệu cung cấp (hoặc ngừng phun nhiên liệu ở nhiều dòng xe hiện đại), tạo ra lực cản khiến xe chậm lại. Nếu chuyển về số thấp phù hợp, lực hãm động cơ sẽ tăng lên, hỗ trợ xe giảm tốc hiệu quả hơn.

Kỹ thuật này đặc biệt hữu ích khi di chuyển trên những đoạn đường đèo dốc kéo dài. Thay vì liên tục đạp phanh chân, người lái có thể kết hợp phanh động cơ để hạn chế tình trạng hệ thống phanh bị quá nhiệt, giảm hiệu quả hãm xe và tăng nguy cơ mất an toàn.

Phanh động cơ là kỹ thuật tận dụng lực cản bên trong động cơ để giảm tốc độ xe

Tuy nhiên, phanh động cơ chỉ thực sự an toàn khi người lái lựa chọn cấp số phù hợp với tốc độ. Việc đột ngột chuyển về số quá thấp khi xe đang chạy nhanh có thể khiến vòng tua động cơ tăng vượt giới hạn cho phép, gây hư hỏng nghiêm trọng. Xe cũng có thể bị giật mạnh, đặc biệt khi mặt đường trơn trượt.

Với xe số sàn, người lái cần phối hợp thao tác côn và cần số nhịp nhàng, lựa chọn cấp số thấp phù hợp trước khi xuống dốc. Với xe số tự động, có thể sử dụng chế độ số thấp (L, S hoặc các chế độ bán tự động tùy thiết kế hộp số) để tăng khả năng hãm bằng động cơ. Không nên tự ý chuyển số khi tốc độ xe vượt giới hạn cho phép của cấp số đó.

Đáng chú ý, phanh động cơ không chỉ áp dụng với xe số sàn hay hộp số tự động thông thường. Nhiều mẫu xe sử dụng hộp số vô cấp CVT cũng có khả năng hỗ trợ giảm tốc bằng động cơ thông qua chế độ giả lập cấp số hoặc chế độ lái phù hợp.

Như vậy, phanh động cơ không phải là thao tác gây hại cho xe như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại, đây là kỹ thuật lái xe hữu ích, đặc biệt khi xuống dốc dài. Điều quan trọng là người lái phải hiểu đặc tính hộp số, kiểm soát tốc độ và không để vòng tua động cơ vượt ngưỡng an toàn. Phanh động cơ cũng không thay thế hoàn toàn phanh chân mà cần được sử dụng kết hợp để bảo đảm an toàn.