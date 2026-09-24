Phanh 'dọa' xe khác trên đường, tài xế nhận phạt 23 triệu đồng

Ngày 24/9, Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử phạt tài xế ô tô có nhiều hành vi vi phạm trên tuyến Đại lộ Thăng Long, trong đó có hành động mang dấu hiệu chặn đầu một phương tiện khác.

Thông tin ban đầu trước đó, thông tin được người dân ghi lại và phản ánh tới đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT.

Theo phản ánh, xe ô tô nhãn hiệu Ford Everest mang BKS 29A-359.28 lưu thông trên tuyến Đại lộ Thăng Long đã chạy vào làn khẩn cấp, vượt phải một phương tiện khác rồi dừng ngay trước đầu xe này trong vài giây.

Phòng CSGT Công an Hà Nội sau khi tiếp nhận vụ việc từ Cục CSGT đã nhanh chóng xác minh làm rõ, mời làm việc đối với tài xế xe Ford Everest là ông N.V.D (SN 1972, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội).

Kết quả xác minh cho thấy, ông D là người điều khiển phương tiện có nhiều vi phạm vào hồi 7h46 ngày 14/9.

Tài xế ô tô biển 29A-359.xx bị phạt 23 triệu đồng, trừ 6 điểm GPLX sau loạt vi phạm trên cao tốc.

Những vi phạm của ông D gồm: điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc; chuyển làn đường không có tín hiệu báo trước khi chạy trên đường cao tốc; dừng xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.

Theo Nghị định 168, ông D. bị xử phạt mức 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Việc đi vào làn dừng xe khẩn cấp, chuyển làn không báo trước hoặc dừng xe không đúng quy định trên cao tốc có thể tạo ra tình huống bất ngờ cho các phương tiện đang lưu thông với tốc độ cao, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành quy định về làn đường, chuyển làn và dừng, đỗ khi lưu thông trên cao tốc. Trường hợp phương tiện gặp sự cố hoặc phát sinh tình huống cần hỗ trợ, người dân cần liên hệ lực lượng chức năng để được hướng dẫn, xử lý.

Phạt 23 triệu đồng tài xế chạy ẩu trên Đại lộ Thăng Long. Video: Cục CSGT.