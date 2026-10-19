Phân ưu về sự từ trần của nữ Phật tử Hồng Nhân - Cộng tác viên khu vực tỉnh Quảng Nam cũ

Cộng tác viên Lê Thị Hồng Nhân (1992-2026)

Theo cáo phó, lễ nhập quan được cử hành vào lúc 11 giờ, ngày 19-10-2026 (nhằm ngày 10-9-Bính Ngọ). Linh cữu được quàn tại tư gia (thôn Xuân Điền, xã Tây Hồ, TP.Đà Nẵng).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 12 giờ, ngày 19-10-2026 (nhằm ngày 10-9-Bính Ngọ).

Lễ động quan được cử hành vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 20-10-2026 (nhằm ngày 11-9-Bính Ngọ). Linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang gia đình.

Phật tử Quảng Tâm, thế danh Lê Thị Hồng Nhân, sinh năm 1992 tại huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam (cũ), thành viên Ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Quảng Nam (cũ), nhiệm kỳ 2022-2026; là cộng tác viên thân thiết của Báo Giác Ngộ.

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử Quảng Tâm vãng sanh tịnh cảnh; xin chân thành phân ưu cùng gia quyến về sự mất mát này. Nam-mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.