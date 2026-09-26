Phân ưu về sự từ trần của cộng tác viên - Huynh trưởng Gia đình Phật tử VN Quảng Tiến Đỗ Tiến Nghi

Cộng tác viên Quảng Tiến - Đỗ Tiến Nghi (1993-2026)

Theo cáo phó, lễ nhập quan được cử hành vào lúc 11 giờ, ngày 26-9-2026 (nhằm ngày 16-8-Bính Ngọ). Linh cữu được quàn tại chùa Long Hưng (958/24 Lạc Long Quân, P.Tân Hòa, TP.HCM).

Vào lúc 18 giờ, ngày 26-9-2026 (nhằm ngày 16-8-Bính Ngọ), linh cữu sẽ được di quan về chùa Long Khánh (141 Trần Cao Vân, P.Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Lễ viếng bắt đầu vào lúc 7 giờ, ngày 27-9-2026 (nhằm ngày 17-8-Bính Ngọ).

Lễ động quan được cử hành vào lúc 8 giờ ngày 29-9-2026 (nhằm ngày 19-8-Bính Ngọ). Linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa trang Gia tộc.

Huynh trưởng Gia đình Phật tử Quảng Tiến sinh năm 1993 tại Gia Lai, là cộng tác viên của Báo Giác Ngộ.

Ban Biên tập Báo Giác Ngộ nhất tâm cầu nguyện hương linh Phật tử Quảng Tiến Đỗ Tiến Nghi vãng sanh Tịnh cảnh; xin chân thành phân ưu cùng Gia đình Phật tử Kỳ Hoàn và gia quyến về sự mất mát này. Nam-mô Tiếp dẫn Đạo sư A Di Đà Phật.