Phản ứng với phim có Phương Anh Đào

Ngày con còn mẹ gây chú ý khi vươn lên dẫn đầu phòng vé Việt ngay trong ngày đầu phát hành, vượt qua nhiều đối thủ trong nước và quốc tế. Bộ phim do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau thành công của Mai (2024). Lần này, hai nữ diễn viên đảm nhận vai mẹ con trong một câu chuyện tâm lý gia đình.

Phim xoay quanh Mây (Phương Anh Đào), cô gái lớn lên trong cảnh thiếu vắng sự quan tâm của mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào). Trong khi đó, bà lại hết mực nuông chiều con trai Pháo (Huy Anh), bất chấp việc anh thiếu chí tiến thủ và liên tục thất bại trong công việc. Sự thiên vị kéo dài khiến mối quan hệ giữa Mây và mẹ ngày càng rạn nứt.

Biến cố xảy đến khi bà Tím phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, khiến cuộc sống gia đình đảo lộn. Trong những ngày sức khỏe mẹ suy yếu, Mây trở thành người trực tiếp chăm sóc bà, bất chấp những tổn thương từng phải chịu đựng. Quá trình này khiến cô dần nhận ra những góc khuất phía sau cách ứng xử của mẹ, đồng thời phải đối diện với những khúc mắc chưa được hóa giải.

Ngày con còn mẹ đánh dấu màn tái hợp của Hồng Đào và Phương Anh Đào sau Mai (2024).

Ngay khi ra rạp, Ngày con còn mẹ đã nhận được những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Bên cạnh phản hồi tích cực về diễn xuất và khả năng khơi gợi cảm xúc, tác phẩm cũng gây tranh luận về kịch bản, nhịp kể và cách xây dựng nhân vật.

Một bộ phận khán giả đánh giá cao cách phim khai thác mối quan hệ mẹ con, với những mâu thuẫn xuất phát từ sự khác biệt trong suy nghĩ và ứng xử giữa các thành viên gia đình. Những phân đoạn cuối tác phẩm được nhận xét giàu cảm xúc, lấy nước mắt của không ít người xem.

“Mình ở xa mẹ, xem phim mà khóc đến lúc đi về luôn”, khán giả Thanh Thủy chia sẻ. Người khác nhận xét tác phẩm phù hợp với những ai yêu thích đề tài tình cảm gia đình. Dù mô-típ không mới, câu chuyện vẫn tạo được sự đồng cảm với những người từng trải qua hoàn cảnh tương tự nhân vật.

Ngoài nội dung, cách đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tái hiện đời sống Sài Gòn cũng nhận được những phản hồi tích cực. Phim tận dụng các không gian quen thuộc như nhà thuê, chung cư, ban công hay những con hẻm nhỏ để xây dựng bối cảnh. Những khung hình mang màu sắc đời thường, cùng cách đặt máy và dàn dựng tương đối giản dị, gợi nhớ phong cách làm phim của Vũ Ngọc Đãng suốt nhiều năm qua.

Lối kể chuyện nhẹ nhàng, đan xen những tình huống hài hước vừa phải cũng được ghi nhận. Dù khai thác nhiều biến cố gia đình, tác phẩm không quá phụ thuộc vào các tình tiết gây sốc hay kịch tính, thay vào đó tập trung vào đời sống và những vấn đề riêng của nhân vật.

Ở chiều ngược lại, không ít ý kiến cho rằng Ngày con còn mẹ đi theo lối mòn của dòng phim tình cảm, thiếu những diễn biến đủ sức tạo bất ngờ. Việc liên tục khai thác biến cố bệnh tật, cùng các phân đoạn nhân vật ra vào bệnh viện, khiến nhịp kể trở nên lê thê. Có người nhận xét nội dung tương đối đơn giản nhưng bị kéo dài quá mức.

“Diễn viên diễn hay nhưng kịch bản lại chán và dài lê thê, cứ bệnh rồi vào viện, ra viện không biết bao nhiêu lần. Bộ phim không mang lại cảm xúc như kỳ vọng”, một khán giả nhận xét.

Bộ phim nhận nhiều ý kiến trái chiều về nội dung và cách kể chuyện.

Cách phát triển tâm lý nhân vật cũng gây tranh luận. Theo một số đánh giá, tác phẩm đặt ra nhiều vấn đề trong quan hệ gia đình nhưng quá trình giải quyết chưa thực sự thỏa đáng. Các nút thắt liên tiếp xuất hiện, song hành động và lựa chọn của nhân vật đôi lúc thiếu sức thuyết phục.

“Đoạn cuối có cảm động một chút nhưng chưa đến mức khiến tôi rơi nước mắt. Tôi thấy tính cách nữ chính khá kỳ lạ, những việc cô ấy làm với bạn thời cấp ba rất vô duyên mà dường như không hối hận. Còn người mẹ, đến cuối phim tôi vẫn thấy bà thiếu trách nhiệm”, một ý kiến bày tỏ.

Dẫu còn tranh cãi về nội dung, diễn xuất của Hồng Đào và Phương Anh Đào nhận được những đánh giá tích cực. Khả năng thể hiện cảm xúc của hai nữ diễn viên góp phần giúp các phân đoạn tâm lý tạo được hiệu quả. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhận xét tác phẩm mang dáng dấp phim truyền hình, chưa cho thấy nhiều đột phá về mặt kịch bản điện ảnh.