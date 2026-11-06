Phản ứng trái chiều về Trí tuệ Nhân tạo có thể đe dọa tiến độ IPO của Anthropic

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Các nhà đầu tư tiềm năng trong đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) rất được mong đợi của Anthropic đang đặt nghi vấn liệu công ty khởi nghiệp Trí tuệ Nhân tạo (AI) này có thể tiến hành chuỗi sự kiện giới thiệu cổ phiếu vào tuần tới để kịp niêm yết trong tháng 11 hay không.

Theo các nguồn tin, các nhà đầu tư đang yêu cầu mức định giá hấp dẫn hơn để cam kết tham gia đợt chào bán, sau khi làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ khiến các nhà đầu tư chủ chốt trở nên e ngại.

Một số người nhận định Anthropic có thể phải chấp nhận mức định giá thấp hơn mục tiêu 1.500 tỷ USD ban đầu cho đợt IPO. Một nhà đầu tư lớn dự định tham gia đợt chào bán cho rằng con số cuối cùng có thể về gần mức 1.000 tỷ USD.

Việc hạ mức định giá đặc biệt quan trọng khi các nhà đầu tư nhận thấy nhu cầu huy động vốn của Anthropic, xét đến lịch sử thua lỗ hàng quý và các cam kết tài chính lớn mà công ty này đã thực hiện với các đối tác trong quá trình phát triển Trí tuệ Nhân tạo.

Anthropic dự kiến thực hiện IPO vào tuần bắt đầu từ ngày 16/11, với kỳ vọng huy động tới 100 tỷ USD, con số có thể biến đây thành đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay. Với quy mô thương vụ lớn cùng mối quan hệ kinh doanh chặt chẽ với Google, Amazon và Nvidia, kế hoạch của Anthropic có tác động sâu rộng đến thị trường và nền kinh tế.

Các công ty thuộc chỉ số chứng khoán Nasdaq Composite của Mỹ đã mất tổng cộng 2.500 tỷ USD giá trị vốn hóa trong phiên giao dịch ngày 5/11, do làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn./.