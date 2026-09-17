Phản ứng tích cực với tin lãi suất FED, thanh khoản tăng vọt 50%, cổ chứng khoán bùng nổ

Thanh khoản tăng mạnh và giá tăng tốt giúp phiên sáng nay tích cực.

VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, giảm gần 8,7 điểm (-0,48%). Mức thấp nhất chỉ số lùi xuống 1801,42 điểm, một lần nữa kiểm định ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Từ sau 10h, đà tăng bắt đầu bứt tốc. Chốt phiên sáng chỉ số tăng 14,82 điểm (+0,82%).

Độ rộng thị trường cũng có sự thay đổi tương xứng: Trong 5 phút đầu tiên sau khi mở cửa, VN-Index chỉ có 85 mã tăng/115 mã giảm nhưng đến 9h30 là 139 mã tăng/86 mã giảm, tới 10h30 là 203 mã tăng/93 mã giảm và kết phiên ghi nhận 198 mã tăng/102 mã giảm.

Nhóm blue-chips tiếp tục là trụ cột của nhịp tăng này: VN30-Index chốt phiên sáng tăng 0,88% với 26 mã xanh và 3 mã đỏ. Tuy vậy các trụ không thực sự xuất sắc: VIC tăng yếu 0,5%, VHM tăng 0,7%, CTG tăng 0,16%, TCB tăng 0,31%. Trong Top 10 vốn hóa, ấn tượng nhất là VCB tăng 1,01%, BID tăng 0,83% và VPB tăng 1,81%.

Cổ phiếu dầu khí bắt đầu phản ứng điều chỉnh cùng với diễn biến giá dầu thế giới. GAS sụt giảm 0,89%, PLX giảm 1,44%, PVD giảm 1,27%, PVT giảm 1,72%, PVS giảm 2,6%, PVC giảm 2,3%, OIL giảm 2%... Cổ phiếu duy nhất còn mạnh là BSR, tăng 1,31% dù đã trượt giảm tới 2,36% so với giá cao nhất đầu ngày.

Rổ VN30 xuất hiện đà tăng mạnh ở các cổ phiếu không liên quan nhiều đến nhóm dẫn dắt “truyền thống”, trong đó chứng khoán nổi bật với SSI tăng 4,38%, TCX tăng 2,99%. Loạt cổ phiếu nhóm này ở các sàn cũng rất mạnh: VIX tăng 3,56%, VCI tăng 6,23%, VND tăng 4,14%, ORS tăng 2,67%, HCM tăng 2,61%, VCK tăng 2,86%... Trong toàn nhóm này, duy nhất TCI và BMS là đỏ nhưng tới hơn hai chục mã khá tăng vượt 1%. Về thanh khoản, nhóm chứng khoán cũng hút tiền khá ổn: SSI dẫn đầu thị trường với 617,7 tỷ đồng, VIX thứ 3 với 288,5 tỷ, VCI thứ 6 với 229,6 tỷ.

Nhóm blue-chips cũng ghi nhận thêm MWG, HPG, VRE, VJC, VPL, VNM tăng giá hơn 1%. Rất tiếc các cổ phiếu này vốn hóa chỉ ở mức trung bình. Ngân hàng cũng đóng góp VPB, SSB, STB, VIB, VCB tăng hơn 1%. Thanh khoản VN30 tăng tới 71% so với sáng hôm qua, đạt xấp xỉ 4.000 tỷ đồng khớp lệnh, cao nhất 10 phiên sáng trở lại đây.

Diễn biến VN-Index sáng nay.

Với phần còn lại của thị trường, độ rộng đã xác nhận có diễn biến tăng giá lan tỏa tốt. Thanh khoản ở các cổ phiếu vừa và nhỏ tăng ít hơn nhiều so với VN30. Cụ thể, tổng giá trị khớp lệnh HoSE tăng tuyệt đối khoảng 2.315 tỷ đồng thì riêng VN30 đã tăng 1.655 tỷ, chiếm gần 72%.

Trong 198 cổ phiếu xanh lúc chốt phiên sáng, HoSE ghi nhận 112 mã tăng từ 1% trở lên, chiếm 32,6% tổng số cổ phiếu có giao dịch. Các cổ phiếu thu hút thanh khoản tốt nhất đều là các mã chứng khoán kể trên. Ngoài ra có thể thêm GEX tăng 4,14%, DXG tăng 2,84%, NVL tăng 1,22%, CII tăng 1,97%, GEL tăng 6,99%... Việc thanh khoản chưa bùng nổ ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ nhưng giá lên tốt cho thấy có hiệu ứng giảm bán. Tính chung thanh khoản 112 cổ phiếu mạnh nhất này chiếm 62,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Ở phía giảm giá, độ rộng không gia tăng sắc đỏ nhiều theo thời gian. Dù vậy sức ép từ bên bán là có, đẩy giá cổ phiếu lùi lại khá nhiều. Tuy nhiên sức ép đến mức khiến cổ phiếu giảm giá sâu thì ít. Trong 102 mã đỏ ở HoSE, mới có 10 mã giảm quá 1% với thanh khoản từ 1 tỷ đồng trở lên. Dầu khí chiếm chủ đạo về thanh khoản ở nhóm này. Ngoài ra TCM giảm 2,47%, HII giảm 4,15%, PVP giảm 6,14%, VVS giảm 1,83% là các mã có thanh khoản tốt hơn một chút.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay đã đảo chiều sang bán ròng khoảng 162,5 tỷ đồng trên HoSE, chấm dứt chuỗi phiên sáng mua ròng 3 phiên từ đầu tuần. Không có cổ phiếu nào bị bán nổi trội, nhiều nhất là VPB -98,1 tỷ, VHM -67,6 tỷ, VIX -65,1 tỷ. Phía mua ròng có BSR +72,3 tỷ, HDB +46 tỷ, MBB +30,4 tỷ.