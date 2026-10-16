Phản ứng khán giả khi Trấn Thành thông báo rời Sài Gòn cùng Hari Won

Mới đây, Trấn Thành đăng tải hình ảnh tình cảm bên Hari Won kèm dòng trạng thái: “Bằng một cách thần kỳ nào đó mà 3 dự án lớn nhất trong năm của tôi lại hoàn tất phần ghi hình trong cùng 1 tuần. Xong hết nhiệm vụ nặng nhọc rồi, giờ em đưa bà xã đi xả hơi đây. Bye Sài Gòn nha, đố mọi người lần này tụi em đi đâu chơi?”.

Bài chia sẻ của Trấn Thành nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những bình luận tò mò về điểm đến của hai vợ chồng, nhiều người dành lời chúc phúc và bày tỏ sự ngưỡng mộ trước cách nam nghệ sĩ quan tâm đến Hari Won sau những ngày làm việc bận rộn.

Trấn Thành dành thời gian bên Hari Won sau khi hoàn thành lịch trình công việc.

Một khán giả bình luận: “Ai nói vợ chồng có con mới có hạnh phúc mới hoàn hảo. Tôi thấy nhiều cặp vợ chồng không có con được cũng vẫn sống hạnh phúc đến trọn đời. Miễn là họ yêu thương nhau thật lòng và lúc nào cũng bên nhau giống như cặp đôi này. Chúc 2 em mãi mãi hạnh phúc”.

Một khán giả khác viết: “Cứ nghĩ anh Xìn một là biết phân thân, hai là có 48h một ngày. Ảo thực sự, nhưng công nhận nỗ lực và cố gắng của anh, giàu cũng phải”. Một số ý kiến cũng cho rằng Hari Won may mắn khi có người chồng như Trấn Thành, dù bận rộn cỡ nào cũng luôn chăm sóc, yêu thương vợ.

Trước đó, Trấn Thành liên tục tham gia các dự án điện ảnh và chương trình giải trí. Nam nghệ sĩ vừa đảm nhận vai trò đạo diễn, vừa tham gia sản xuất, đồng thời xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình thực tế. Lịch trình dày đặc khiến thời gian nghỉ ngơi của anh trở nên hạn chế.

Đáng chú ý, Trấn Thành đang chuẩn bị cho những kế hoạch điện ảnh tiếp theo, trong đó có dự án EM, dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027. Việc hoàn thành ghi hình nhiều dự án trong cùng một tuần được nam nghệ sĩ xem là dấu mốc để tạm gác công việc, dành thời gian nghỉ ngơi bên Hari Won.

Trấn Thành hoàn thành ghi hình dự án phim Tết.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp, cuộc sống hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng quan tâm. Kết hôn năm 2016, cả hai trải qua gần một thập kỷ đồng hành, nhiều lần chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Dù không tránh khỏi những lời bàn luận từ bên ngoài, cặp đôi vẫn duy trì sự gắn bó và thường xuyên thể hiện tình cảm dành cho nhau.

Hari Won từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực như ca hát, dẫn chương trình và diễn xuất. Trong khi đó, Trấn Thành ngày càng khẳng định dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh với các tác phẩm như Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Những bộ phim này lần lượt ghi nhận doanh thu hàng trăm tỷ đồng, đưa anh trở thành một trong những đạo diễn có sức hút đáng chú ý tại phòng vé Việt Nam.

Với Trấn Thành, thành công trong công việc đi cùng lịch trình bận rộn, nhưng việc dành thời gian cho gia đình vẫn là điều được anh ưu tiên. Bài đăng của Trấn Thành tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những lời chúc dành cho cuộc sống hôn nhân của anh và Hari Won sau gần 10 năm gắn bó.