Phản ứng gây chú ý của đạo diễn Luk Vân khi được hỏi 'mời diễn viên trẻ vì cát-xê thấp'

Mới đây, tại buổi ra mắt phim Bỗng Chốc Yêu Anh, đạo diễn Luk Vân đã có những chia sẻ đáng chú ý xoay quanh câu chuyện lựa chọn diễn viên cho các dự án điện ảnh. Đặc biệt, khi được hỏi về quan điểm cho rằng việc ưu tiên những gương mặt trẻ xuất phát từ yếu tố cát-xê thấp, nữ đạo diễn đã không né tránh mà thẳng thắn đưa ra lời giải thích.

Đạo diễn Luk Vân đã có những chia sẻ đáng chú ý về quan điểm "mời diễn viên trẻ vì cát-xê thấp".

Theo đó, Luk Vân thừa nhận vấn đề kinh phí có ảnh hưởng nhất định đến quá trình lựa chọn diễn viên. Tuy nhiên, cô khẳng định đây không phải là lý do duy nhất khiến bản thân quyết định hợp tác với những gương mặt trẻ.

"Thật ra một phần thôi, chứ không phải là trẻ mà mình mời họ. Quan điểm của tôi thì ai cũng phải từ nhỏ đến lớn, có thể bây giờ các bạn còn trẻ nhưng tôi không muốn sau này khi các bạn U30, U40 gì đó, các bạn lại nghĩ ngược lại là tôi dụ các bạn này nọ. Tôi không muốn như vậy đâu", Luk Vân chia sẻ.

Nữ đạo diễn cho biết, trong quá trình thực hiện bất kỳ dự án nào, cô luôn đặt sự minh bạch và tôn trọng diễn viên lên hàng đầu. Những thỏa thuận về thù lao đều được trao đổi rõ ràng, dựa trên điều kiện thực tế và khả năng tài chính của nhà sản xuất.

Luk Vân nói thêm: "Thật ra khi làm bất cứ dự án nào, tôi luôn đưa ra những thỏa thuận với các bạn, dù là dự án nhỏ hay lớn, đúng với tiền mà nhà sản xuất người ta trả thôi. Còn nếu như đây là một dự án nhỏ, do chính tôi bỏ tiền túi để làm thì tôi sẽ nói thật để các bạn thấu hiểu, các bạn đồng ý thì mình hợp tác chứ mình không hề ghét hay ghim vấn đề đó rồi sau này không mời nữa".

Đáng chú ý, điều khiến Luk Vân quan tâm không chỉ là sự hợp tác ở hiện tại mà còn là cách các diễn viên trẻ nhìn nhận về cô trong tương lai. Nữ đạo diễn không muốn những người từng đồng hành với mình cảm thấy bị lợi dụng khi nhìn lại chặng đường đầu tiên trong sự nghiệp.

Điều khiến Luk Vân quan tâm không chỉ là sự hợp tác ở hiện tại mà còn là cách các diễn viên trẻ nhìn nhận về cô trong tương lai.

"Tôi tôn trọng các bạn và không muốn làm các bạn tổn thương, biết đâu trong những diễn viên trẻ này tương lai sẽ trở thành một ngôi sao. Thế nên tôi không muốn các bạn sau này khi nhớ lại quá khứ sẽ có chuyện từng phải làm việc với một đạo diễn tệ, lợi dụng này nọ, tôi không thích điều đó", Luk Vân bày tỏ.

Có thể thấy, trước câu hỏi khá nhạy cảm liên quan đến chuyện cát-xê trong giới làm phim, Luk Vân lựa chọn cách đối diện trực tiếp thay vì phủ nhận hoàn toàn yếu tố tài chính. Quan điểm của nữ đạo diễn cũng cho thấy sự quan tâm đến quyền lợi, cảm xúc và hành trình phát triển lâu dài của những diễn viên trẻ.

Trong bối cảnh không ít gương mặt mới đang tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân trên màn ảnh, những chia sẻ của Luk Vân phần nào đặt ra câu chuyện đáng suy ngẫm về sự công bằng và minh bạch trong môi trường làm nghề. Bởi với một diễn viên trẻ, cơ hội xuất hiện trong dự án điện ảnh là điều đáng quý, nhưng sự tôn trọng từ người làm nghề cũng quan trọng không kém.