Phản ứng đầu tiên của nữ tử tù sau 2 lần bị tiêm thuốc độc bất thành

Nữ tử tù Christa Pike đang trong tình trạng hôn mê sau hai lần tiêm thuốc không chết. Ảnh: Sở Cải huấn Tennessee

Cùng ngày, một thẩm phán đã ra lệnh cho giới chức bang Tennessee phải bảo toàn mọi bằng chứng liên quan đến vụ hành quyết bất thành này.

Theo báo Anh The Guardian, tù nhân Pike, 50 tuổi, đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh nhưng vẫn còn sống từ phòng thi hành án của bang Tennessee vào ngày 30/9, sau khi bị tiêm hai liều thuốc barbiturate pentobarbital được cho là có khả năng gây tử vong.

Các luật sư cho biết Pike đã được tuyên bố chết não vào ngày 5/10 và nhóm pháp lý của bà đã được thông báo về kế hoạch ngắt thiết bị hỗ trợ sự sống vào ngày hôm sau. "Nhưng vào ngày 6/10, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người... Christa đã tỉnh lại và bắt đầu nói chuyện", Randy Spivey, một trong những luật sư của cô, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 7/10. Ông cho biết những lời đầu tiên cô thốt ra là "Tôi đang ở đâu?" và "Các người là ai?".

Các luật sư cho biết Pike hiện vẫn nằm viện và bị còng tay vào giường, bất chấp việc nhân viên y tế đã đề nghị quản giáo tháo bỏ còng tay cho bà. Họ nói thêm bà đang bị viêm phổi, có cục máu đông và không thể cử động được cả hai cánh tay vốn đã bị thương nặng. "Cô ấy vẫn còn rất hoang mang về mặt nhận thức; cô ấy muốn biết chuyện gì đã xảy ra và hỏi thăm về một số người. Cô ấy hỏi về nhóm pháp lý của mình, hỏi về gia đình nạn nhân... Tôi nghĩ lúc này cô ấy đang giận dữ và bối rối trước mọi chuyện", luật sư nói.

Thông tin cập nhật về tình trạng của Pike được đưa ra sau một phiên điều trần căng thẳng tại Nashville. Thẩm phán I’Ashea Myles ra lệnh cho bang phải bảo toàn "bất cứ thứ gì có trong căn phòng đó" vào thời điểm diễn ra vụ hành quyết bất thành một tuần trước.

Nhóm pháp lý của Pike cáo buộc giới chức Tennessee đã "giấu kín" các bằng chứng. Luật sư Luke Ihnen cho biết những vật dụng từ vụ hành quyết bất thành có thể đóng vai trò then chốt trong các tranh chấp pháp lý của Pike sau này, nếu bang có ý định thực hiện lại việc hành quyết cô.

“Phía nhà nước không hề cam kết bà Pike sẽ không bị thi hành án tử hình trong tương lai và những bằng chứng mà chúng tôi đang nỗ lực bảo tồn lúc này rất quan trọng đối với bất kỳ sự phản đối pháp lý nào mà bà có thể đưa ra sau này, bởi vì như chúng tôi đã trình bày hồi tháng Một, kịch bản tương tự hoàn toàn có khả năng tái diễn”, ông Ihnen phát biểu.

Nữ tử tù Pike là trường hợp duy nhất sống sót sau khi bị tiêm thuốc độc. Phạm nhân đã bị tiêm một lượng lớn thuốc an thần khi các quan chức bang Tennessee cố gắng thi hành án tử hình đối với bà. Vụ việc này đã gây chấn động dư luận Mỹ và thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu.

Tại cuộc họp báo ngày 7/10, luật sư Spivey cho biết chưa rõ liệu bà Pike có thể khôi phục được chức năng nào ở cánh tay hay không. “Bàn tay bà ấy trông giống như một chiếc găng tay phẫu thuật đang bị bơm căng phồng lên vậy”, luật sư Spivey mô tả.

Đội ngũ pháp lý của Pike cho biết bất chấp tình trạng sức khỏe hiện tại, bà vẫn bị khống chế và còng vào giường bệnh ở cả hai chân và cánh tay phải.

“Theo thông tin chúng tôi nắm được, các nhân viên y tế đã đề nghị tháo bỏ còng nhưng yêu cầu này đã bị Sở Cải huấn Tennessee từ chối”, ông nói với Myles trước đó. Ông nói thêm: “Chúng tôi cũng sẽ sửa đổi yêu cầu của mình để đề nghị giải quyết vấn đề này”.

Những người chứng kiến vụ thi hành án bất thành đối với bà Pike kể lại rằng họ nghe thấy tiếng thở dốc, đứt quãng của bà sau khi mũi tiêm đầu tiên được thực hiện. Sau khi mũi tiêm thứ hai không thể kết liễu mạng sống, bà đã được đưa đi cấp cứu và được xác định là đang trong tình trạng nguy kịch.