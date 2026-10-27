Phản ứng của Yamal và Mbappe khi Kane ẵm Quả bóng vàng

Phản ứng của Lamine Yamal và Kylian Mbappe khi Harry Kane giành Quả bóng Vàng. Ảnh: Reuters.

Ngay khi cái tên Kane vang lên tại khán phòng, ống kính truyền hình lập tức bắt trọn khoảnh khắc Mbappe vỗ tay đầy gượng gạo dưới hàng ghế danh dự. Cùng chung tâm trạng hụt hẫng, Yamal lộ rõ vẻ mặt trầm ngâm tiếc nuối khi lỡ hẹn với bục vinh quang. Cả hai đành ngậm ngùi về sau chân sút thuộc biên chế Bayern Munich (612 điểm) trong một trong những cuộc bầu chọn sít sao, với Mbappe đạt 579 điểm và Yamal dừng bước ở mốc 532 điểm.

Với chiến thắng này, Kane ở tuổi 33 chính thức trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành Quả bóng vàng danh giá (trước đó là Michael Owen vào năm 2001).

Không dừng lại ở danh hiệu cá nhân cao quý nhất, thủ quân "Tam Sư" còn ẵm trọn giải thưởng Gerd Muller Trophy dành cho Tiền đạo hay nhất năm 2026, khép lại một năm thi đấu bùng nổ.

Yếu tố then chốt giúp Kane đánh bại các đối thủ nặng ký nằm ở hiệu suất săn bàn ấn tượng với 73 pha lập công sau 65 trận trên mọi đấu trường. Ở cấp độ câu lạc bộ, anh thể hiện phong độ không thể ngăn cản khi ghi 61 bàn cho Bayern Munich, đoạt Chiếc giày vàng châu Âu và đưa "Hùm xám" thâu tóm cú ăn ba quốc nội gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức cùng Siêu cúp Đức.

Tại đội tuyển quốc gia, tiền đạo 33 tuổi tiếp tục đóng vai trò hạt nhân của đội tuyển Anh với 12 bàn thắng, trong đó có 6 pha lập công đưa "Tam Sư" giành huy chương đồng tại World Cup 2026. Sự bền bỉ cùng những con số kỷ lục đã tạo nên bước ngoặt quyết định, đưa cựu cầu thủ Tottenham Hotspur chính thức bước vào ngôi đền của những huyền thoại bóng đá thế giới.

Khoảnh khắc Harry Kane thắng giải Quả bóng vàng Sáng 27/10, Harry Kane trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 25 năm giành danh hiệu Quả bóng vàng 2026.