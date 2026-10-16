Phản ứng của vợ Tuấn Hưng khi gia đình hứng chịu hàng loạt bình luận tiêu cực

Mới đây, Hương Baby – bà xã nam ca sĩ Tuấn Hưng – trở thành tâm điểm thu hút dư luận khi liên tiếp cập nhật các bài viết trải lòng về tinh thần tử tế, sự bao dung cùng phương châm ứng xử trước các tình huống không như ý trong cuộc sống.

Cô viết: "Xin cho con luôn giữ được một trái tim hiền hòa, biết nghĩ cho người, biết thương cho đời. Nguyện cho con dù ở bất cứ hoàn cảnh nào vẫn chọn tử tế thay vì oán hận, chọn yêu thương thay vì hờn giận. Nguyện cho hạt giống lành con gieo hôm nay sẽ nở thành hoa an vui cho ngày mai. Nguyện cho sự tử tế được lan tỏa để ai gặp con cũng cảm thấy bình yên".

Hương Baby đăng tải bài viết thể hiện thái độ trước những ý kiến trái chiều về gia đình. Ảnh chụp màn hình

Hương Baby tiếp tục chia sẻ một bài giảng về kinh nghiệm trên bước đường tu hành, đề cập đến cách đối diện với nghịch cảnh, sự bất công và lòng đố kỵ trong cuộc sống. Đáng chú ý, đi kèm bài đăng, cô còn chia sẻ nhiều hình ảnh chụp lại những bình luận tiêu cực của cư dân mạng nhắm đến gia đình mình.

Động thái này thu hút sự quan tâm, trong bối cảnh gia đình Tuấn Hưng nhận được nhiều ý kiến trái chiều sau khi công khai thông tin sang Mỹ sinh sống. Trên mạng xã hội, bên cạnh những lời chúc mừng và động viên, gia đình nam ca sĩ cũng phải đối mặt với không ít bình luận bàn tán về quyết định này.

Trước đó, Tuấn Hưng từng bộc bạch lý do chuyển sang Mỹ là để mở rộng con đường công danh tại thị trường hải ngoại. Bên cạnh công việc, nam ca sĩ chia sẻ các con chính là động lực lớn khiến anh đưa ra chọn lựa này. Anh kỳ vọng các con sẽ có thêm nhiều trải nghiệm trong môi trường hoàn toàn mới, học cách tự lập thay vì trông cậy quá nhiều vào người thân và người giúp việc như trước.

Tuấn Hưng không cập nhật mạng xã hội nhiều kể từ khi sang Mỹ.

Sau bài đăng giải thích về quyết định sang Mỹ, Tuấn Hưng không có thêm cập nhật trên mạng xã hội trong hơn một tháng qua. Trong khi đó, vợ nam ca sĩ vẫn thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái cá nhân. Những bài đăng gần đây của cô tập trung vào lòng bao dung, sự tử tế và cách giữ tâm thế bình thản trước những bàn tán về quyết định của gia đình.

Hương Baby thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái trên trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình