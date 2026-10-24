Phản ứng của Việt Anh khi được Quỳnh Nga gọi là 'bạch mã hoàng tử'

Mới đây, NSƯT Việt Anh và diễn viên Quỳnh Nga thu hút sự chú ý khi tình tứ xuất hiện tại một sự kiện ở Hà Nội. Việt Anh diện bộ vest trắng kết hợp áo thun cùng tông màu. Trong khi đó, Quỳnh Nga nổi bật với đầm dạ hội ôm sát, đính đá lấp lánh ở phần thân trên, kết hợp thiết kế trễ vai và khăn choàng dài màu hồng với những đường kẻ ngang.

Đăng tải hình ảnh cùng bạn trai trên trang cá nhân, Quỳnh Nga hạnh phúc bày tỏ: "Có chàng bạch mã dắt tay mình - Nguyễn Lê Việt Anh". Việt Anh ngay lập tức đáp lại bạn gái: "Dắt 1 phát vào lễ đường luôn".

Màn công khai "thả thính" của cặp đôi khiến fan thích thú, cũng tò mò khi nào sẽ "về chung một nhà".

Từ ngày công khai chuyện hẹn hò với truyền thông hồi giữa tháng 7, Quỳnh Nga - Việt Anh thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm trên mạng xã hội cũng như các sự kiện. Mỗi lần xuất hiện chung, cả hai quấn quýt như hình với bóng và luôn nắm tay không rời.

Vào sinh nhật Quỳnh Nga hồi đầu tháng 9, Việt Anh chia sẻ: "Chúc em luôn vui và hạnh phúc, hãy luôn là hậu phương vững chắc của anh. Mọi việc khác để anh lo nhé bé yêu Phạm Quỳnh Nga". Ngay dưới bài đăng của bạn trai, "cá sấu chúa" đáp lại ngắn gọn: "Yêu anh".

Về phía Quỳnh Nga, cô từng cho biết vốn ngại dư luận, lo lắng công khai chuyện tình cảm sẽ tạo điều kiện cho việc xuất hiện những ý kiến trái chiều hay bình luận kiểu như "để xem được bao lâu". Hiện tại, nữ diễn viên 8X cho biết cảm nhận được sự nghiêm túc, trách nhiệm và trưởng thành từ nửa kia. Cả hai xác định gắn bó lâu dài, cùng nhau xây dựng tổ ấm nhưng không quan trọng đám cưới.

Cũng như bạn gái, Việt Anh không ít lần bày tỏ niềm vui khi mối quan hệ của hai người được nhiều khán giả ủng hộ, vun vén. Anh đang xúc tiến kế hoạch hoàn thiện nhà chung của cả hai trong năm nay trước khi nghĩ đến các kế hoạch khác.