Phản ứng của tỷ phú Indonesia khi vùi dập MU

Hôm 21/10, khi Como dẫn Manchester United 4-0, khoảnh khắc ông Mirwan Suwarso nở nụ cười rạng rỡ trên khán đài nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Chủ tịch người Indonesia chứng kiến đội nhà thăng hoa và khép lại trận đấu với chiến thắng 4-1 tại lượt 3 vòng phân hạng Champions League.

Niềm vui của ông Suwarso có lý do đặc biệt. Como từng thi đấu ở Serie D, hạng đấu thấp nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Italy, trước khi được tập đoàn Djarum của Indonesia tiếp quản năm 2019. Bảy năm sau, đội bóng này đã vươn lên sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Trên mạng xã hội X, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước phản ứng của vị chủ tịch. Một tài khoản viết: “Chào buổi sáng, ngài Mirwan! Ông thật tuyệt vời! Nói thật nhé, ngài đừng quay lại làm việc với Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) nữa”.

Sự thăng tiến của Como đến từ nhiều nguồn lực. Đội bóng xây dựng bộ máy quản lý mới, thu hút những nhân vật giàu kinh nghiệm như Dennis Wise và Cesc Fabregas. Fabregas sau đó trở thành HLV trưởng, đặt dấu ấn lên lối chơi kiểm soát bóng và pressing chủ động.

Tuy nhiên, tiền bạc cũng đóng vai trò quan trọng. Como mạnh tay đầu tư trên thị trường chuyển nhượng khi chi hơn 160 triệu euro trong mùa hè năm 2024. Đội bóng tiếp tục bổ sung lực lượng trước khi cán đích thứ tư Serie A mùa 2025/26, qua đó giành vé dự Champions League.

Với Mirwan Suwarso và các ông chủ Indonesia, trận thắng 4-1 trước MU là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của dự án bắt đầu từ một CLB ở Serie D. Đội bóng bên hồ Como giờ đã bước mạnh mẽ ra sân khấu châu Âu, trong khi MU phải đối diện thêm sức ép sau một thất bại nặng nề.

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