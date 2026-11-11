Phản ứng của truyền thông Thái Lan sau trận thua đậm U23 Việt Nam

“U23 Thái Lan khởi đầu không tốt, thua đậm chủ nhà U23 Việt Nam 0-3”, tờ Siam Sport thể hiện sự thất vọng sau khi đội nhà trắng tay trong trận ra quân giải giao hữu quốc tế Gia Lai - VTV Cup 2026.

Thất bại khiến đội bóng của HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul đứng cuối bảng sau lượt đầu tiên. Trong khi đó, Việt Nam dẫn đầu với 3 điểm, bởi trận đấu giữa Qatar và Singapore kết thúc mà không có bàn thắng.

U23 Thái Lan thua toàn diện U23 Việt Nam. Ảnh: FAT

Siam Sport cho rằng U23 Thái Lan để thủng lưới quá dễ trong hiệp 1, với cú đúp của Nguyễn Minh Tâm.

“Phút 17, Minh Tâm bật cao đón đường tạt bóng từ cánh của Quang Duyệt, đưa bóng vào lưới sát mép dưới xà ngang”, Siam Sport nhắc đến tình huống thủng lưới đầu tiên.

“Đến phút 45, U23 Việt Nam nâng tỷ số lên 2-0. Từ đường tạt bóng của Cao Hoàng Minh, Minh Tâm lao người đánh đầu ghi bàn thứ hai cho riêng mình. Hiệp 1 khép lại với lợi thế hai bàn cho đội chủ nhà”.

Việc để đối thủ ghi 2 bàn theo cách tương tự là chi tiết đáng chú ý được Siam Sport lẫn Thairath nhắc đến. Khoảng cách 2 bàn cũng đẩy đội khách vào tình thế khó khăn khi bước sang hiệp hai. Cơ hội đáng chú ý đầu tiên của “Voi chiến” chỉ đến sau hơn một giờ thi đấu.

“Phút 61, Thái Lan có cơ hội tìm bàn rút ngắn cách biệt từ một quả đá phạt. Siradanai Phosri sút phạt xoáy bằng chân phải, nhưng thủ môn Cao Văn Bình cản phá, đẩy bóng ra hết đường biên ngang”, Thairath tiếc nuối.

HLV Thawatchai liên tục đưa ra những điều chỉnh nhân sự nhưng không tạo được khác biệt về lối chơi. Thái Lan thi đấu bế tắc, không thể chuyển mình rồi nhận thêm bàn thua.

“Đến phút 87, U23 Việt Nam ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 từ chấm phạt đền. Sirasawut Wongrueankham phạm lỗi với Trần Gia Bảo trong vòng cấm, và Williams Minh Hoàng thực hiện thành công cú sút 11 m”, Thairath đề cập.

U23 Thái Lan không có nhiều điểm nhấn trong lối chơi. Ảnh: FAT

“Thời gian còn lại không có thêm bàn thắng. U23 Thái Lan kết thúc trận ra quân tại giải giao hữu VTV Cup 2026 bằng thất bại nặng nề trước U23 Việt Nam”.

Thairath cũng dẫn lời HLV Thawatchai về màn trình diễn của đội nhà: “Dĩ nhiên, đây là kết quả chúng tôi không mong muốn. Nhưng điều tôi thấy là các cầu thủ đều cố gắng hỗ trợ nhau, cả khi tổ chức tấn công lẫn khi phòng ngự. Các em đã nỗ lực chơi cùng nhau. Ở trận tới, chúng tôi phải làm tốt hơn.

Chúng tôi học được nhiều điều từ một đội bóng mà mình sẽ còn gặp trong tương lai. Đây là bài học để chúng tôi chuẩn bị cho SEA Games và các giải đấu khác”.

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