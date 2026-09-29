Phản ứng của truyền thông Thái Lan khi 'Voi chiến' hạ gục Việt Nam

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Trong bài viết sau trận, Siam Sport cho rằng Thái Lan thể hiện "phong độ mạnh mẽ" trước đối thủ truyền kiếp Việt Nam. Chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn giúp đội bóng xứ Chùa vàng toàn thắng cả hai trận, giành trọn 6 điểm và chắc chắn đứng đầu bảng B dù còn một lượt đấu.

Siam Sport đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa của việc Thái Lan trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026. Với truyền thông Thái Lan, đây là bước tiến quan trọng trong hành trình hướng tới chức vô địch, đồng thời tạo lợi thế đáng kể về tinh thần trước trận đấu cuối vòng bảng.

Trong khi đó, tờ Matichon viết: "Thái Lan tiếp tục thể hiện sức mạnh tại FIFA ASEAN Cup 2026 khi đánh bại Việt Nam 2-0. Hai chiến thắng liên tiếp trước Pakistan và Việt Nam giúp "Voi chiến" giành 6 điểm tuyệt đối".

Tờ Thairath cùng chung nhận định: "Thái Lan tạo nên chiến thắng 2-0 trước Việt Nam, qua đó giành 6 điểm tuyệt đối sau hai trận và phá vỡ chuỗi 27 trận bất bại của đối thủ. "Voi chiến" đang có khởi đầu hoàn hảo dưới thời Anthony Hudson tại FIFA ASEAN Cup 2026".

Thay vì chỉ xem đây là một chiến thắng thông thường, truyền thông Thái Lan gọi kết quả 2-0 là màn thể hiện cho thấy sức mạnh của "Voi chiến" trong cuộc đối đầu với đối thủ vốn được xem là một trong những đội bóng hàng đầu khu vực.

Ở chiều ngược lại, thất bại khiến tuyển Việt Nam hết cơ hội vào chung kết. Dù có thắng đậm Pakistan ở lượt cuối, đồng thời Thái Lan thua Philippines, thầy trò HLV Kim Sang-sik cũng chỉ có thể đứng thứ 2 tại bảng B, do thành tích đối đầu là yếu tố được xét đến chỉ sau điểm.

Highlights Thái Lan 2-0 Việt Nam Tối 29/9, đội tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan với tỷ số 0-2 tại lượt 2 bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.