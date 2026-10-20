Phản ứng của Thủy Tiên trước tin đồn ly hôn Công Vinh

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên thu hút sự chú ý khi có màn đối đáp với một cư dân mạng liên quan đến tin đồn rạn nứt hôn nhân với cựu cầu thủ Công Vinh.

Cụ thể, dưới bài đăng trên trang cá nhân của nữ ca sĩ, một tài khoản bất ngờ bình luận: “Công Vinh chia tay với Thủy Tiên rồi”. Trước thông tin này, Thủy Tiên trực tiếp đáp lại: “Ủa thiệt hả bạn? Lâu chưa bạn?”.

Phản hồi ngắn gọn, mang sắc thái hài hước của nữ ca sĩ nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Thay vì giải thích dài dòng hay tranh luận, cô lựa chọn cách đáp trả dí dỏm trước thông tin chưa được kiểm chứng về cuộc sống riêng tư.

Đây không phải lần đầu Thủy Tiên và Công Vinh vướng tin đồn rạn nứt tình cảm. Cuối năm 2025, nữ ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh đi uống cà phê cùng chồng và bạn bè. Khi một cư dân mạng bình luận: “Ai nói anh chị ly hôn đâu, vô đây”, Thủy Tiên lập tức hưởng ứng: “Đúng rồi. Vô 3 mặt 1 lời liền coi”.

Động thái này được xem là cách nữ ca sĩ phản ứng trước những đồn đoán về hôn nhân, đồng thời thể hiện thái độ không né tránh các thông tin thiếu căn cứ trên mạng xã hội.

Trước đó, vào giữa năm 2024, Công Vinh cũng từng lên tiếng về việc hai vợ chồng liên tục bị đồn ly hôn. Cựu cầu thủ hài hước kể rằng cả hai thậm chí bị bố mẹ hai bên gọi điện nhắc nhở sau khi đọc được những thông tin này trên mạng.

“Cặp đôi sơ hở là bị đồn ly dị. Hôm qua bố mẹ 2 bên gọi điện giáo huấn cho vợ chồng một tràng rất lâu. Hai vợ chồng ngơ ngác chẳng hiểu ý gì. Riêng bố còn qua tận nhà giáo huấn đôi trẻ. Hóa ra ông bà đọc tin trên mạng nên nghi 2 vợ chồng ly dị”, Công Vinh chia sẻ.

Thủy Tiên và Công Vinh.

Thủy Tiên và Công Vinh bắt đầu hẹn hò vào năm 2008. Sau 6 năm gắn bó, cả hai tổ chức đám cưới và có một con gái chung, thường được gọi thân mật là Bánh Gạo. Chuyện tình của cặp đôi từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng, không chỉ bởi sự nổi tiếng của cả hai mà còn vì những lần vướng tin đồn liên quan đến đời tư.

Những năm gần đây, Thủy Tiên ít xuất hiện tại các sự kiện giải trí và trên sân khấu hơn trước. Thay vì thường xuyên ra mắt sản phẩm âm nhạc, nữ ca sĩ dành nhiều thời gian cho gia đình, du lịch và tận hưởng cuộc sống cá nhân bên ông xã.

Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ hình ảnh trong những chuyến đi, từ các bãi biển đến những địa điểm gần gũi với thiên nhiên. Những khoảnh khắc thư giãn, khám phá vùng đất mới xuất hiện nhiều hơn so với hình ảnh nữ ca sĩ bận rộn với lịch trình biểu diễn trước đây.

Sự thay đổi này phần nào phù hợp với quan điểm sống mà Thủy Tiên từng chia sẻ: “Nửa đời còn lại chỉ muốn buông bỏ, làm một người đơn giản. Lấy bình thường làm an yên, lấy biết đủ làm hạnh phúc…”.

Từng là một trong những giọng ca nổi bật của V-pop, Thủy Tiên có thời gian dài hoạt động sôi nổi, thường xuyên góp mặt tại các chương trình và sự kiện giải trí. Tuy nhiên, những năm gần đây, cô giảm tần suất phát hành sản phẩm âm nhạc và hạn chế xuất hiện trước truyền thông.

Dù vậy, nữ ca sĩ chưa đưa ra thông báo chính thức về việc giải nghệ. Bên cạnh các hoạt động cá nhân, gia đình vẫn là một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Công Vinh tiếp tục đồng hành cùng vợ trong nhiều khoảnh khắc đời thường.

Sau gần hai thập kỷ bên nhau, Thủy Tiên và Công Vinh vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện thông tin liên quan đến cuộc sống hôn nhân. Việc cả hai lựa chọn sống kín tiếng hơn trong những năm gần đây cũng khiến các động thái trên mạng xã hội dễ trở thành tâm điểm chú ý.