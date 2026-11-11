Phản ứng của thị trường sau khi hoán đổi và mở kênh mua ngoại tệ

Ngân hàng Nhà nước triển khai hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng nhằm bổ sung thanh khoản, hỗ trợ giảm lãi suất (Ảnh: Duy Linh).

Bà Nguyễn Linh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết trong ngày 9/11, gần 50.000 tỷ đồng đã được cung ứng cho hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ.

Trước đó, ngày 6/11, Ngân hàng Nhà nước thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với quy mô tối đa 2 tỷ USD, kỳ hạn 182 ngày. Theo phương án này, Ngân hàng Nhà nước mua USD giao ngay từ các tổ chức tín dụng với tỷ giá 24.399 đồng/USD và cam kết bán lại lượng ngoại tệ tương ứng sau 182 ngày với tỷ giá 24.704 đồng/USD. Ngày giá trị giao dịch là 9/11.

CHI PHÍ HOÁN ĐỔI NGOẠI TỆ THẤP HƠN HUY ĐỘNG VỐN QUỐC TẾ

“Biện pháp này bổ sung nguồn vốn tiền đồng cho hệ thống trong thời gian tương đối dài hơi với chi phí giảm, tạo điều kiện để các tổ chức tín dụng ổn định và giảm lãi suất cho vay”, bà Phương nhấn mạnh.

Đáng chú ý, ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố triển khai, lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng trên thị trường liên ngân hàng đã giảm về mức tương đương mức cơ quan điều hành chào giao dịch. Lãi suất các kỳ hạn từ 3 tháng trở lên bắt đầu xu hướng giảm.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, những diễn biến này cho thấy nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ bước đầu phát huy tác dụng, góp phần ổn định kỳ vọng thị trường và tạo điều kiện giảm mặt bằng lãi suất.

Ngay sau khi Ngân hàng Nhà nước công bố triển khai, trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất hoán đổi ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng đã giảm về mức tương đương mức Ngân hàng Nhà nước chào giao dịch, lãi suất hoán đổi ngoại tệ các kỳ hạn 3 tháng trở lên cũng có xu hướng giảm. Bà Nguyễn Linh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ

Ông Vũ Minh Trường, Phó Tổng Giám đốc VPBank, đánh giá việc kéo dài kỳ hạn hoán đổi lên 6 tháng có ý nghĩa quan trọng đối với thanh khoản hệ thống.

Khác với các nghiệp vụ kỳ hạn ngắn trước đây, nguồn vốn mới có thời điểm đáo hạn vào tháng 5/2027, bao trùm cả giai đoạn quyết toán cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

“Chi phí hoán đổi 2,25% được đánh giá là khá hợp lý, thấp hơn so với chi phí huy động thực tế của các ngân hàng trên thị trường quốc tế vào thời điểm hiện tại”, ông Trường cho biết.

Theo ông Trường, nghiệp vụ này tạo điều kiện để VPBank giảm lãi suất theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

NÂNG MẠNH GIÁ MUA USD, MỞ THÊM KÊNH CUNG ỨNG TIỀN ĐỒNG

Cùng với nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục triển khai phương án mua USD giao ngay từ ngày 11/11. Giá mua được nâng lên 25.500 VND, tăng 1.130 đồng, tương đương 4,64%, so với mức 24.370 đồng ngày 10/11.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm ngày 11/11 chỉ tăng 11 đồng, lên 25.611 VND. Giá bán can thiệp cũng tăng 11 đồng, lên 26.841 VND.

Theo phương án công bố, giao dịch mua ngoại tệ được thực hiện vào thứ Hai và thứ Tư hằng tuần, dành cho các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ dương và nhu cầu bán ngoại tệ.

Khối lượng mua tối đa được xác định theo lượng ngoại tệ cần thiết để đưa trạng thái ngoại tệ của từng tổ chức về mức cân bằng.

Ông Trần Chí Thanh, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối của VIB, nhận định việc kết hợp hoán đổi ngoại tệ với mua ngoại tệ giao ngay có thể hỗ trợ thanh khoản và giảm áp lực lãi suất.

“Khi đến mùa vụ kiều hối và mùa vụ xuất khẩu cuối năm, khi nguồn ngoại tệ dồi dào thì có thể Ngân hàng Nhà nước sẽ mua được ngoại tệ để tăng dự trữ ngoại hối, đồng thời cung thêm nguồn VND cho thị trường”, ông Thanh phân tích.

Việc Ngân hàng Nhà nước kéo dài kỳ hạn hoán đổi ngoại tệ lên 6 tháng, thay vì các kỳ hạn ngắn trước đây, giúp hệ thống ngân hàng ổn định nguồn cung tiền đồng và chủ động cân đối thanh khoản trong thời gian dài hơn. Đặc biệt, các giao dịch thực hiện từ tháng 11/2026 sẽ đáo hạn vào tháng 5/2027, bao trùm hai thời điểm có nhu cầu thanh khoản lớn là kỳ quyết toán cuối năm 2026 và Tết Nguyên đán 2027.

Ông Vũ Minh Trường Phó Tổng giám đốc VPBank

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/VND ngày 11/11 tăng nhẹ so với ngày trước đó. Tại các ngân hàng thương mại, giá mua chuyển khoản tăng 30 đồng lên 25.440 VND, giá bán tăng 30 đồng lên 25.820 VND.

Trên thị trường tự do, giá mua và bán cùng tăng 40 đồng, lần lượt lên 25.840 và 25.890 VND. Chênh lệch giữa giá bán trên thị trường tự do và ngân hàng thương mại duy trì ở mức 70 đồng, tương đương khoảng 0,27%.

Trong khi đó, trên thị trường liên ngân hàng, lúc 11 giờ ngày 11/11, tỷ giá giao dịch quanh 25.634 VND. Đây là mức ghi nhận trong phiên, chưa phải tỷ giá chốt ngày.

Như vậy, giá mua can thiệp của Ngân hàng Nhà nước thấp hơn tỷ giá liên ngân hàng khoảng 134 đồng, tương đương 0,52%.

Diễn biến này cho thấy, trong khi tỷ giá tại ngân hàng thương mại và thị trường tự do chỉ tăng nhẹ, Ngân hàng Nhà nước đã nâng đáng kể giá mua ngoại tệ. Tuy nhiên, do giá mua can thiệp vẫn thấp hơn tỷ giá liên ngân hàng, khả năng mua được ngoại tệ và quy mô tiền đồng đưa vào lưu thông còn phụ thuộc vào điều kiện giao dịch thực tế.