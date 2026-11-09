Phản ứng của ông Trump trước thông tin tài sản ròng tăng 3 tỷ USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không hay biết gì về thông tin tài sản ròng của mình đã tăng thêm 3 tỷ USD, đồng thời khẳng định ông gần như không quan tâm đến tình hình tài chính cá nhân.

Trong đoạn phỏng vấn với chương trình "60 Minutes" của CBS News được công bố ngày 8/11, ông Trump đã phản ứng khi bị hỏi về báo cáo của Forbes ước tính tài sản của ông tăng mạnh kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng.

Phóng viên Ross Douthat của CBS News đề cập đến bài viết của Forbes cho rằng tài sản ròng của ông Trump đã tăng khoảng 3 tỷ USD. Trump ngay lập tức đáp: "Chà, tài sản của mọi người cũng tăng mà".

Khi phóng viên Douthat chỉ ra rằng tài sản của chính mình không tăng 3 tỷ USD, ông Trump đáp lại: "Vậy thì lẽ ra anh nên đầu tư vào cổ phiếu".

"Làm sao mà nó lại tăng thêm 3 tỷ USD được?", phóng viên Douthat nhắc lại, khiến ông Trump tỏ ra không hài lòng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: TIME

"Để tôi giải thích cho. Tôi chẳng mấy khi bận tâm đến giá trị tài sản ròng của mình. Tôi không quan tâm. Tôi kiếm được… tôi có rất nhiều tiền, nhiều hơn cả mức tôi từng nghĩ mình sẽ có. Và có lẽ nó đã tăng lên. Tôi thậm chí còn chẳng biết nữa", Tổng thống Mỹ nói.

Ông cho biết, một trong những người con trai của ông đang quản lý tiền bạc và ông không trao đổi về vấn đề này với con. Ông cũng nhấn mạnh rằng ông vốn đã có nhiều tiền từ lâu trước khi nhậm chức và không nhận lương Tổng thống.

"Tôi có một cậu con trai, một người rất đứng đắn và tử tế. Nó trông coi chuyện tiền nong. Tôi còn chẳng bao giờ bàn bạc với nó về việc đó. Nó tự quản lý. Họ… họ đã đầu tư số tiền của tôi – tôi có rất nhiều tiền mặt, tôi đã có rất nhiều tiền từ lâu trước khi bước chân vào đây rồi. Tôi đâu có nhận lương, anh biết đấy!", ông Trump nói tiếp.

Tạp chí Forbes ước tính tài sản ròng của ông Trump đạt 7,3 tỷ USD vào tháng 9/2025, tăng so với mức 4,3 tỷ USD vào năm 2024; sự gia tăng này phần lớn được cho là nhờ các dự án liên quan đến tiền điện tử.

Trong đánh giá vào tháng 9/2026, Forbes ước tính khối tài sản của ông vào khoảng 7 tỷ USD, cao hơn khoảng 2,7 tỷ USD so với thời điểm trước khi ông trở lại Nhà Trắng.

Đây không phải lần đầu ông Trump bị hỏi về sự gia tăng tài sản trong nhiệm kỳ thứ hai. Trước đó, vào tháng 7, một phóng viên đã chất vấn ông tại Căn cứ Liên hợp Andrews về khoản 1,4 tỷ USD mà gia đình ông thu được từ dự án tiền điện tử của gia đình mình trong năm 2025.

Khi đó, ông Trump cũng khẳng định ông không can thiệp vào tài chính cá nhân. "Chúng tôi có các quỹ chuyên quản lý tiền của tôi", ông đáp.

Minh Đức (Theo Anadolu, MediaITE)