Phản ứng của người dân Thái Lan trước khuyến nghị túi sinh tồn

Nhiều người dân Thái Lan tìm mua bộ nhu yếu phẩm tại một siêu thị ở Bangkok. Ảnh: Bangkok Post.

Tuần qua, Chính phủ Thái Lan khuyến nghị người dân chuẩn bị túi ứng phó khẩn cấp, trong đó có thực phẩm, nước uống, thuốc men và các vật dụng thiết yếu đủ dùng trong 72 giờ đầu khi xảy ra sự cố. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia cũng khuyến cáo người dân dự trữ nhu yếu phẩm từ 3-7 ngày để ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Tuy nhiên, người dân Thái Lan chưa tỏ ra quá lo ngại trước khuyến nghị trên. Khảo sát do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan (NIDA) thực hiện cho thấy phần lớn người được hỏi vẫn giữ tâm lý bình tĩnh.

Cuộc khảo sát tiến hành trong hai ngày 2-3/11, với hơn 1.300 người trưởng thành trên cả nước. Trong số này, 77,6% cho biết đã nghe về khuyến nghị chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ, trong khi 22,4% chưa biết đến thông tin này, theo Bangkok Post.

Trong nhóm đã tiếp cận khuyến nghị, gần 36% cho biết hoàn toàn không lo lắng và 32,8% không quá lo ngại. Ngược lại, 26,9% cảm thấy khá lo lắng, trong khi chỉ 4,3% thừa nhận rất lo ngại trước tình hình.

Khi được hỏi liệu chính phủ có nên đưa ra những cảnh báo tương tự hay không, 48,6% người tham gia khảo sát cho rằng nên chờ đến khi tình hình rõ ràng hơn. Trong khi đó, 36,1% muốn chính phủ phát cảnh báo sớm nhất có thể, còn 15,3% nhận định chưa cần thiết phải đưa ra khuyến cáo.

Khảo sát của NIDA cũng cho thấy người dân Thái Lan quan tâm đến nhiều nguy cơ có thể khiến các hộ gia đình phải dự trữ nhu yếu phẩm.

Ngập lụt nghiêm trọng đứng đầu danh sách với 34,6% người được hỏi đề cập. Tiếp theo là nguy cơ thiếu hụt năng lượng, được 28,2% lựa chọn. Đáng chú ý, 26,3% cho biết họ không lo ngại về bất kỳ tình huống cụ thể nào.

Các rủi ro khác cũng được nhắc đến gồm mất kết nối Internet trên diện rộng (24,3%), nguy cơ xảy ra Chiến tranh thế giới thứ ba (23%) và các cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống tài chính, cơ sở hạ tầng hoặc mạng lưới giao thông (21,2%).

Ngoài ra, 18% người tham gia khảo sát lo ngại dịch bệnh bùng phát, 17,6% đề cập xung đột tại Trung Đông và 17% quan tâm đến nguy cơ hạn hán.

Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan (DDPM) nhấn mạnh việc chuẩn bị túi ứng phó khẩn cấp là biện pháp phòng ngừa nhằm giúp người dân chủ động trước những tình huống bất ngờ. Khuyến nghị này không đồng nghĩa Thái Lan đang phát cảnh báo về một cuộc khủng hoảng cụ thể liên quan đến xung đột Trung Đông.

Dù phần lớn người dân vẫn giữ tâm lý bình tĩnh, thị trường bán lẻ Thái Lan đã ghi nhận nhu cầu tăng đối với một số mặt hàng thiết yếu sau khuyến nghị của DDPM.

Theo Thairath, sức mua thực phẩm và đồ uống trong những ngày gần đây tăng khoảng 5-20%. Những mặt hàng được tiêu thụ nhiều hơn gồm gạo, thực phẩm khô, đồ hộp, các sản phẩm từ sữa và nước uống.

Trước diễn biến này, Chính phủ Thái Lan khẳng định nguồn cung hàng hóa trong nước vẫn dồi dào, đồng thời kêu gọi người dân không hoang mang hoặc mua tích trữ quá mức.

Cục Thương mại Trong nước Thái Lan đã yêu cầu các siêu thị và nhà bán lẻ chủ động duy trì lượng hàng dự trữ an toàn đối với những mặt hàng thiết yếu như gạo, thực phẩm đóng hộp, sữa và nước uống.