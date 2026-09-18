Phản ứng của Nga, Ấn Độ trước gói trừng phạt mới của Mỹ

Điện Kremlin ngày 17/9 cảnh báo rằng việc Mỹ áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ gây trở ngại cho nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi Hạ viện Mỹ thông qua một gói trừng phạt toàn diện mới nhắm vào Nga và chuyển văn bản này tới bàn của Tổng thống Donald Trump để chờ ký ban hành.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Moscow đang theo dõi tiến trình của dự luật.

Ông mô tả các biện pháp mới của Mỹ là những "hành động thiếu thiện chí" và nhấn mạnh rằng việc áp đặt thêm trừng phạt sẽ làm phức tạp thêm nỗ lực đạt được giải pháp hòa bình tại Ukraine.

Trước đó, vào ngày 16/9, Hạ viện Mỹ đã thông qua gói trừng phạt mới nhắm vào lĩnh vực năng lượng và quốc phòng của Nga. Các biện pháp này cũng nhắm vào những tàu chở dầu mà Washington cho rằng Moscow đang sử dụng để lách các lệnh trừng phạt hiện hành.

Dự luật trên nhằm mục đích gia tăng áp lực kinh tế lên Nga và cắt giảm nguồn thu của Moscow từ lĩnh vực năng lượng. Điều này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột – vốn đã kéo dài gần 5 năm qua – vẫn đang tiếp diễn.

Dự luật trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp thuế lên tới 100% đối với các quốc gia vẫn mua năng lượng từ Moscow, như Trung Quốc, Ấn Độ và một số quốc gia khác, nhằm hạn chế sự phụ thuộc của các nước này vào dầu mỏ và khí đốt Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Financial Express

Ấn Độ ngày 17/9 cũng đã lên tiếng về dự luật tăng cường trừng phạt Nga, vốn đang chờ chữ ký của Tổng thống Trump.

Khẳng định rằng New Delhi vẫn "cam kết đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân", quốc gia Nam Á cho biết đang theo dõi sát sao các diễn biến tiếp theo liên quan đến vấn đề này.

"Như đã từng tuyên bố nhiều lần trước đây, Ấn Độ vẫn kiên định cam kết đảm bảo an ninh năng lượng cho 1,4 tỷ người dân. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện điều này thông qua việc đa dạng hóa nguồn cung và dựa trên những biến động của thị trường", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết trong một tuyên bố.

New Delhi cũng cho biết, những tác động tiềm tàng của dự luật này đã được thảo luận với Washington ở cấp cao trong những tháng gần đây.

"Vấn đề này đã được thảo luận ở cấp cao trong thời gian qua với nhiều quan chức Mỹ", Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, đồng thời nói thêm rằng Ấn Độ đã "trình bày rất rõ ràng" về những hậu quả có thể xảy ra đối với cả quan hệ song phương lẫn thị trường năng lượng quốc tế.

Quốc gia tỷ dân cũng phát tín hiệu cho thấy họ có thể thực hiện các bước đi cần thiết" nhằm bảo vệ doanh nghiệp và hoạt động thương mại của mình trước tác động từ biện pháp mới của Mỹ.

"Phía Ấn Độ cũng khẳng định rõ quyết tâm thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích kinh tế và thương mại của mình", Bộ Ngoại giao Ấn Độ tuyên bố.

Chính phủ Ấn Độ cho biết thêm rằng họ sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thương mại và công nghiệp trong nước để giải quyết những hệ quả từ các diễn biến này.

Minh Đức (Theo Voice of Emirates, WION)