Tối 20/11, chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại Cần Thơ, với sự tranh tài của 24 thí sinh. Đáng chú ý, Nam Em cũng góp mặt trong đêm thi với vai trò giám khảo, đồng hành cùng ban tổ chức để tìm ra gương mặt xứng đáng với chiếc vương miện.

Trải qua các phần thi, Nguyễn Quế Khanh đến từ Cần Thơ đã vượt qua những đối thủ để giành ngôi vị cao nhất. Khoảnh khắc người đẹp sinh năm 2006 cùng Phạm Thị Trà My bước vào Top 2, hồi hộp chờ đợi kết quả chung cuộc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đáng nói, Nam Em đã ghi lại giây phút này và chia sẻ lên trang cá nhân.

Quế Khanh đăng quang Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026.

Trong đoạn video được đăng tải, nữ giám khảo cũng thể hiện sự hồi hộp, nóng lòng chờ đợi tên người đẹp được xướng lên cho ngôi vị hoa hậu. Động thái của người đẹp nhận được sự quan tâm từ khán giả, đặc biệt khi cô trực tiếp đồng hành và chứng kiến hành trình tìm kiếm chủ nhân chiếc vương miện.

Trước đó, Nam Em từng gây chú ý khi chia sẻ về tiêu chí lựa chọn hoa hậu: "Tôi muốn tìm những gương mặt có tố chất để trở thành đại sứ, không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn có khả năng truyền cảm hứng".

Nam Em hồi hộp đợi công bố kết quả Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026.

Tân Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026 Nguyễn Quế Khanh sinh năm 2006, sở hữu chiều cao 1,68 m cùng số đo ba vòng 83-61-87 cm. Hiện tại, cô đang theo học ngành Truyền thông đa phương tiện tại một trường đại học ở Cần Thơ.

Trước khi đến với cuộc thi năm nay, người đẹp từng đăng quang Miss FPTU Cần Thơ 2024. Năm 2026, cô tiếp tục thử sức tại Miss Grand Vietnam và lọt vào Top 15, đồng thời giành giải thưởng phụ Best Talent Award.

Trong phần thi ứng xử chung dành cho Top 3, các thí sinh nhận được câu hỏi về những việc sẽ thực hiện nếu may mắn đăng quang. Với câu trả lời của mình, Nguyễn Quế Khanh cho biết muốn tận dụng kiến thức chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện cùng sức ảnh hưởng từ danh hiệu để lan tỏa câu chuyện về những nghệ nhân đang ngày ngày gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống.

Theo người đẹp, việc kết nối nghệ nhân với công chúng, du khách và doanh nghiệp không chỉ giúp những giá trị văn hóa được biết đến rộng rãi hơn mà còn có thể mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho cộng đồng. Cô cũng cho rằng một hoa hậu không thể giải quyết tất cả vấn đề của xã hội, nhưng hoàn toàn có thể sử dụng sức ảnh hưởng của danh hiệu để kết nối nguồn lực, truyền cảm hứng và thúc đẩy những hành động tích cực.

Đặc biệt, câu trả lời của Nguyễn Quế Khanh gây chú ý với quan điểm: "Vương miện là danh hiệu được trao trong một khoảnh khắc, nhưng giá trị thật sự của một cô hoa hậu phải được đánh giá bằng cả một hành trình".

Tân Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam sinh năm 2006.

Chiến thắng của Nguyễn Quế Khanh khép lại đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Văn hóa Việt Nam 2026. Với danh hiệu mới, người đẹp được kỳ vọng sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực nhằm quảng bá văn hóa, du lịch và những giá trị truyền thống của Việt Nam.