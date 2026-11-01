Phản ứng của MC Sơn Lâm về kết quả Đường lên đỉnh Olympia 2026

Sáng 1/11, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 chính thức diễn ra, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trải qua hành trình "leo núi" đầy kịch tính, Đoàn Lê Anh Đức, học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, đã giành vòng nguyệt quế và trở thành nhà vô địch mới của chương trình.

Đoàn Lê Anh Đức giành chiến thắng tại Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Ngay sau khi kết quả được công bố, MC Sơn Lâm nhanh chóng có phản ứng chúc mừng Đoàn Lê Anh Đức. Nam MC cũng khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ một đoạn video kèm dòng chú thích hài hước: "Biết ông Tư không".

Cách gọi vui này được Sơn Lâm sử dụng để "khoe" thành tích đặc biệt của mình tại Đường lên đỉnh Olympia. Theo đó, đây đã là lần thứ 4 nam MC đảm nhận vai trò dẫn tại điểm cầu chung kết và thí sinh được anh đồng hành, cổ vũ tại điểm cầu đều giành được chức vô địch.

Trong trận chung kết năm nay, MC Sơn Lâm có mặt tại điểm cầu để cùng khán giả cổ vũ cho Đoàn Lê Anh Đức. Và một lần nữa, nam MC tiếp tục chứng kiến thí sinh tại điểm cầu mình dẫn chương trình bước lên bục cao nhất, mang về vòng nguyệt quế danh giá.

MC Sơn Lâm dẫn điểm cầu Bảo tàng Hà Nội để cổ vũ Anh Đức ở chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026.

Đoạn video của Sơn Lâm nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người để lại bình luận khen nam MC “mát tay”, đồng thời bày tỏ sự thích thú trước cách anh hài hước nhắc lại "thành tích" của mình sau nhiều lần dẫn điểm cầu chung kết.

Trước Đoàn Lê Anh Đức, Sơn Lâm từng dẫn điểm cầu của ba nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia. Đó là Phan Đăng Nhật Minh tại cuộc thi năm 2017, Lê Xuân Mạnh vào năm 2023 và Võ Quang Phú Đức năm 2024. Việc tiếp tục đồng hành cùng nhà vô địch của mùa giải năm nay khiến chuỗi thành tích của nam MC càng trở nên đáng chú ý.

4 lần MC Sơn Lâm dẫn điểm cầu là nơi đó có quán quân Đường lên đỉnh Olympia.

Về quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026, Đoàn Lê Anh Đức đã có màn thể hiện ấn tượng trong trận chung kết để giành chiến thắng với 240 điểm. Nam sinh đến từ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam chính thức trở thành chủ nhân mới của vòng nguyệt quế.

Là học sinh chuyên Sử, Anh Đức từng chia sẻ mong muốn tiếp nối hào khí của người Hà Nội theo cách riêng. Với nam sinh, "vũ khí" để bước vào hành trình chinh phục Đường lên đỉnh Olympia chính là tri thức cùng những trang sử.

Bên cạnh màn chiến thắng của Anh Đức, các thí sinh còn lại cũng để lại nhiều dấu ấn trong trận đấu quan trọng nhất của mùa giải. Quang Minh đến từ Hưng Yên về đích ở vị trí thứ hai với 180 điểm. Trần Võ Gia Bảo của Khánh Hòa và Lý Thái Dương đến từ Phú Thọ đồng hạng ba.

Khép lại một mùa giải với nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 đã tìm ra chủ nhân mới của vòng nguyệt quế. Trong niềm vui của Đoàn Lê Anh Đức, phản ứng hài hước của MC Sơn Lâm cũng trở thành một trong những chi tiết được khán giả quan tâm, khi nam MC tiếp tục nối dài "thành tích" đặc biệt của mình tại các điểm cầu chung kết.