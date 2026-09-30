Phản ứng của Mạc Văn Khoa khi vợ công khai trúng số

Mới đây, Thảo Vy - bà xã Mạc Văn Khoa - khiến nhiều người thích thú khi chia sẻ niềm vui lần đầu trúng vé số. Không công khai cụ thể số tiền nhận được, cô hài hước viết: “Lần đầu được trúng vé số, 2 tờ đủ lốc bia tươi mà nay chồng đi làm không đãi chồng nhậu được rồi, tiếc he”.

Cách Thảo Vy kể về chuyện trúng số khá nhẹ nhàng, không đặt nặng giá trị giải thưởng mà chủ yếu chia sẻ niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Đáng chú ý, ngay dưới bài đăng, Mạc Văn Khoa cũng để lại bình luận ngắn gọn nhưng đầy bất ngờ: “Ôi zời! Quý hóa thế!!!!!”.

Chia sẻ của vợ Mạc Văn Khoa và chồng trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV

Phản ứng của nam diễn viên nhanh chóng nhận được sự chú ý. Dù chỉ vài chữ, cách Mạc Văn Khoa sử dụng nhiều dấu chấm than cùng giọng điệu hài hước đúng với hình ảnh thường thấy của anh trong cuộc sống đời thường. Thảo Vy cũng nhanh chóng trêu thêm “bữa sau e trúng mồi bén bén xíu”, khiến phần bình luận càng trở nên rôm rả.

Bên dưới bài đăng của Thảo Vy, nhiều khán giả cũng gửi lời chúc mừng khi biết cô lần đầu có “lộc” từ việc mua vé số. Một số bình luận hài hước xoay quanh chuyện ăn mừng, trong khi nhiều người dành lời chúc cho gia đình nam diễn viên.

Điều khiến câu chuyện nhận được thiện cảm không nằm ở giá trị giải thưởng mà ở cách vợ chồng Mạc Văn Khoa đón nhận một niềm vui rất nhỏ. Thảo Vy không khoe số tiền lớn hay biến chuyện trúng vé số thành điều đặc biệt, còn Mạc Văn Khoa cũng chỉ để lại một lời chúc mừng hài hước dành cho bà xã.

Thảo Vy và Mạc Văn Khoa thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi thường xuyên khiến khán giả chú ý bởi những khoảnh khắc đời thường giản dị. Từ việc chăm sóc con gái, cùng nhau làm việc đến những câu chuyện nhỏ trong gia đình, Mạc Văn Khoa và Thảo Vy không ngại chia sẻ những lát cắt gần gũi lên mạng xã hội.

Mạc Văn Khoa và Thảo Vy bắt đầu quen nhau từ năm 2015, khi nam diễn viên vẫn đang trên hành trình tìm kiếm chỗ đứng trong lĩnh vực nghệ thuật. Cả hai trải qua khoảng 7 năm đồng hành trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2022. Trong thời gian đó, họ cùng vượt qua những giai đoạn khó khăn, từ công việc đến cuộc sống gia đình.

Hiện tại, Mạc Văn Khoa vẫn hoạt động nghệ thuật song song với công việc kinh doanh, trong khi Thảo Vy dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Cặp đôi có một con gái và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau.

Từ một lần trúng hai tờ vé số đến câu chuyện “không có chồng ở nhà để đãi bia”, Thảo Vy và Mạc Văn Khoa tiếp tục cho thấy một khía cạnh khá khác của cuộc sống hôn nhân. Không cần những điều quá lớn lao, đôi khi một niềm vui nhỏ cũng đủ để cả hai cùng cười và chia sẻ với nhau.

Thảo Vy và Mạc Văn Khoa thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV