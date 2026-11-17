Sự xuất hiện của Ma Ran Đô trong Trại giam hạnh phúc thu hút sự chú ý khi nam diễn viên đảm nhận vai Thượng úy Tú, một cán bộ quản giáo làm việc tại trại giam. Đây là nhân vật đòi hỏi sự nghiêm nghị, bản lĩnh và khả năng thể hiện tâm lý nội tâm. Tuy nhiên, sau khi bộ phim có buổi ra mắt, diễn xuất của nam diễn viên cũng trở thành chủ đề được khán giả bàn luận. Một số ý kiến nhận xét anh chưa thực sự phù hợp với hình tượng quản giáo, đặc biệt là cách thoại còn cứng và thiếu tự nhiên.

Trước những nhận xét này, Ma Ran Đô đã có những chia sẻ đáng chú ý tại sự kiện. Nam diễn viên cho biết đây là lần đầu tiên anh nhận một vai diễn mà bản thân chưa từng có trải nghiệm thực tế. Chính điều này khiến anh không tránh khỏi cảm giác lo lắng trong quá trình chuẩn bị và hóa thân thành nhân vật. Ma Ran Đô thừa nhận từng sợ bản thân không thể hoàn thành tốt vai diễn, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng chung của bộ phim.

Tạo hình Thượng úy Tú của Ma Ran Đô trong Trại giam hạnh phúc.

Anh bày tỏ rằng bản thân chỉ biết cố gắng hết sức với vai diễn và hy vọng khán giả có thể cảm nhận được nhân vật mà mình muốn truyền tải. Chia sẻ của nam diễn viên phần nào cho thấy áp lực khi phải bước ra khỏi vùng an toàn, đặc biệt với một dạng nhân vật đòi hỏi sự trải nghiệm và chiều sâu tâm lý. Thay vì né tránh những ý kiến góp ý, anh lựa chọn nhìn nhận đây là một phần trong quá trình làm nghề.

Trước Trại giam hạnh phúc, Ma Ran Đô từng gây chú ý với chuỗi ba phim điện ảnh đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng trong năm 2025. Anh có vai chính điện ảnh đầu tay trong Nụ hôn bạc tỷ của đạo diễn Thu Trang, đảm nhận nhân vật Tú với hình ảnh chàng trai trẻ lịch lãm, mang màu sắc tình cảm và hài hước. Sau đó, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong Tử chiến trên không với vai cảnh vệ Sơn. Đây là dự án đánh dấu sự chuyển hướng đáng chú ý khi anh thử sức với thể loại hành động, đòi hỏi nhiều yêu cầu về thể lực và kỹ năng biểu diễn.

Đến Truy tìm long diên hương, Ma Ran Đô đảm nhận vai Tuấn, tiếp tục góp mặt trong một tác phẩm đạt doanh thu trăm tỷ. Việc liên tục xuất hiện trong những dự án điện ảnh có sức hút phòng vé giúp tên tuổi nam diễn viên được chú ý rộng rãi. Từ hình tượng công tử trẻ tuổi đến cảnh vệ trong tình huống nguy hiểm, anh từng bước mở rộng phạm vi vai diễn và tìm kiếm cơ hội khẳng định năng lực trên màn ảnh rộng.

Năm 2026, Ma Ran Đô tiếp tục có mặt trong Án mạng xém hoàn hảo, Ngày con còn mẹ và Trại giam hạnh phúc. Trong khi đó, loạt dự án dự kiến ra mắt năm 2027 như Hoàng hậu cuối cùng, Loạn thế, Đặc Công Rừng Sác và Nữ Biệt Động Sài Gòn cho thấy lịch trình hoạt động điện ảnh của nam diễn viên ngày càng dày đặc. Đáng chú ý, với vai Hoàng đế Bảo Đại trong Hoàng hậu cuối cùng, anh được cho là đã tăng 14 kg để phù hợp với hình tượng nhân vật lịch sử.

Ma Ran Đô đang từng bước mở rộng khả năng diễn xuất qua nhiều thể loại phim.

Từ một gương mặt từng được biết đến qua các MV ca nhạc, Ma Ran Đô đang có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, sự xuất hiện liên tục trong các dự án ăn khách cũng đồng nghĩa với việc anh phải đối diện nhiều kỳ vọng về diễn xuất. Những nhận xét dành cho vai Thượng úy Tú trong Trại giam hạnh phúc cho thấy hành trình khẳng định thực lực của nam diễn viên vẫn còn nhiều thử thách. Với một nghệ sĩ trẻ, khả năng tiếp nhận góp ý và không ngừng trau dồi kỹ năng sẽ là yếu tố quan trọng để anh tiến xa hơn trong sự nghiệp.