Mới đây, trên trang cá nhân, Lý Hải nhận được sự quan tâm khi một khán giả để lại bình luận: "Lật Mặt 9 đi anh ơi 2 năm rồi anh lâu quá anh ơi". Trước lời nhắn thể hiện sự mong đợi, nam đạo diễn đã gửi biểu tượng trái tim như một cách phản hồi tình cảm của người hâm mộ. Dù không trực tiếp đề cập đến kế hoạch thực hiện phần phim tiếp theo, động thái này vẫn thu hút sự chú ý từ những khán giả đang chờ đợi ngày thương hiệu Lật Mặt trở lại màn ảnh rộng.

Lý Hải là đạo diễn, nhà sản xuất kiêm biên kịch đứng sau thương hiệu điện ảnh Lật Mặt với 8 phần phim đã ra mắt, đạt tổng doanh thu hơn 1.400 tỷ đồng. Trước khi trở thành nhà làm phim nổi tiếng, anh từng được đông đảo khán giả biết đến với vai trò ca sĩ, gắn liền với loạt album Trọn Đời Bên Em. Năm 2014, nam nghệ sĩ bắt đầu lấn sân điện ảnh với Bí Mật Lại Bị Mất, dự án đồng đạo diễn cùng nghệ sĩ Nhật Cường. Một năm sau, anh thực hiện Lật Mặt và đảm nhận vai chính Khải, mở đầu hành trình xây dựng thương hiệu riêng.

Lý Hải phản hồi tình cảm của khán giả mong chờ Lật Mặt 9. Ảnh: Chụp màn hình

Qua 8 phần phim, Lý Hải liên tục thử sức với nhiều thể loại như hành động, hài hước, kinh dị, giật gân và tâm lý gia đình. Mỗi tác phẩm có câu chuyện, dàn nhân vật riêng, đồng thời khai thác văn hóa và bối cảnh nhiều vùng miền Việt Nam. Trong đó, Lật Mặt 6: Tấm Vé Định Mệnh gây chú ý với câu chuyện về lòng tham và tình bạn, còn Lật Mặt 7: Một Điều Ước tạo dấu ấn nhờ đề tài tình mẫu tử, đạt doanh thu khoảng 482,5 tỷ đồng. Đến năm 2025, Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng tiếp tục khai thác ước mơ và hành trình trưởng thành của người trẻ, thu về hơn 230 tỷ đồng.

Đáng chú ý, năm 2026 đánh dấu lần đầu thương hiệu Lật Mặt vắng mặt khỏi đường đua phim dịp lễ 30/4 sau hơn một thập kỷ duy trì lịch phát hành quen thuộc. Đến nay, Lý Hải chưa công bố thông tin chính thức về nội dung, dàn diễn viên hay lịch khởi chiếu của Lật Mặt 9. Vì vậy, phản hồi bằng biểu tượng trái tim trước lời nhắn của khán giả càng khiến sự quan tâm dành cho dự án tiếp theo được chú ý.

Lý Hải và thương hiệu điện ảnh Lật Mặt sau hơn một thập kỷ gắn bó. Ảnh: FBNV

Bên cạnh sự nghiệp điện ảnh, Lý Hải còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên bà xã Minh Hà. Cặp đôi kết hôn năm 2010, có bốn người con và thường xuyên đồng hành trong công việc lẫn cuộc sống. Minh Hà cũng là cộng sự quan trọng của chồng trong vai trò nhà sản xuất, góp phần tạo nên thành công của thương hiệu Lật Mặt. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lý Hải hiện được xem là một trong những đạo diễn có sức hút đáng chú ý tại phòng vé Việt.