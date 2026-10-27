Phản ứng của khán giả trước quyết định sang Mỹ của Trấn Thành

Trên trang cá nhân, Trấn Thành thông báo chuẩn bị gặp gỡ khán giả tại Mỹ với chương trình Người Kể Chuyện Tình. Nam nghệ sĩ viết: “Lần này Hai qua Mỹ diễn nha các tình yêu ơi. Làm lớn trận này cho Hai”. Cách xưng hô gần gũi cùng giọng điệu vui vẻ nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Theo lịch trình được công bố, Trấn Thành sẽ có hai đêm biểu diễn tại Mỹ vào đầu tháng 12, lần lượt ở Pechanga Resort Casino thuộc Temecula, California và San Jose Center for the Performing Arts tại thành phố San Jose. Chương trình do Casino Entertainment phối hợp cùng Saigon Entertainment tổ chức.

Trấn Thành sẽ có hai đêm biểu diễn tại Mỹ vào đầu tháng 12.

Thông tin Trấn Thành sang Mỹ lưu diễn nhận được nhiều phản hồi tích cực. Một khán giả bình luận: “Trấn Thành là số 1, một người rất đàn ông sống tử tế với vợ. Thông minh, nhân hậu, hiểu biết rộng, hoạt ngôn”. Người khác bày tỏ sự hài lòng khi có cơ hội gặp thần tượng ở nước ngoài: “Cảm giác là fan không ở trong nước của Hai tự dưng cũng không tệ lắm, siêu hài lòng với sự chiều fan của Hai”.

Bên cạnh đó, một số khán giả hào hứng viết: “Xuyên lục địa lun rồi, thừa thắng xông lên anh Xìn ơi. Hoan nghênh 2 tay 2 chân luôn”. Một bình luận khác gửi lời nhắn: “Khán giả Hoa Kỳ đợi Trấn Thành nhé”. Những phản ứng này cho thấy thông báo lưu diễn của Trấn Thành nhận được sự quan tâm từ cộng đồng người hâm mộ, đặc biệt là khán giả đang sinh sống tại Mỹ.

Đáng chú ý, trong bài đăng, Trấn Thành còn nhắc lại câu chuyện cưỡi lạc đà từng khiến anh trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Nam nghệ sĩ hài hước chia sẻ: “Qua nghe Hai tâm sự tình đời nha. Mấy bà qua kiểm chứng tui ở ngoài đời có đủ sức đè được con lạc đà hay không rồi đồn rùm beng lên minh oan cho tui đi nha. Chứ top 100 mà vẽ tui như bao gạo trên lưng con lạc đà tui ko cam tâm”.

Trấn Thành và Hari Won cưỡi lạc đà ở Ai Cập.

Câu chuyện bắt nguồn từ chuyến du lịch Ai Cập của Trấn Thành và Hari Won. Hình ảnh nam nghệ sĩ cưỡi lạc đà được chia sẻ, kéo theo những lời trêu đùa về vóc dáng của anh.

Không chỉ hoạt động với vai trò MC và nghệ sĩ hài, Trấn Thành còn tạo dấu ấn trong lĩnh vực điện ảnh. Anh từng tham gia nhiều phim như Cua Lại Vợ Bầu, Bệnh Viện Ma và Trạng Quỳnh, trước khi chuyển hướng mạnh sang đạo diễn với Bố Già. Bộ phim đạt doanh thu khoảng 427 tỷ đồng, mở đầu chuỗi tác phẩm ăn khách do anh thực hiện.

Sau đó, Nhà Bà Nữ thu về khoảng 475 tỷ đồng, Mai đạt khoảng 551 tỷ đồng, Bộ Tứ Báo Thủ đạt khoảng 332 tỷ đồng và Thỏ Ơi!! đạt khoảng 450 tỷ đồng theo các số liệu doanh thu tham khảo được công bố. Những con số này giúp Trấn Thành duy trì vị trí đáng chú ý trong nhóm đạo diễn có nhiều phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng tại Việt Nam.

Thông báo lưu diễn tại Mỹ tiếp tục cho thấy Trấn Thành duy trì hoạt động nghệ thuật đa dạng, bên cạnh vai trò MC, diễn viên và đạo diễn điện ảnh. Sự hưởng ứng của khán giả trước lịch diễn tháng 12 cũng là điểm đáng chú ý trong hành trình kết nối với người hâm mộ của nam nghệ sĩ.