Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh thu hút sự chú ý khi chia sẻ hình ảnh cùng bà xã Tăng Khánh Chi trong chuyến du lịch tại Thành Đô, Trung Quốc. Kèm theo khoảnh khắc bên vợ trẻ, nam nghệ sĩ viết: “Hello Thành Đô, lâu lâu hai vợ chồng tự thưởng một chuyến đi”. Bài đăng được ghi ngày 6/11/2026, cho thấy cả hai dành thời gian nghỉ ngơi sau những ngày bận rộn.

Bên dưới bài viết, nhiều khán giả để lại lời chúc dành cho cặp đôi. Một số bình luận bày tỏ: “Chúc hai bạn có chuyến đi vui vẻ, hãy tận hưởng khoảng thời gian bên nhau”; “Hai vợ chồng trông thật trẻ trung, hạnh phúc. Chúc cả hai có những ngày nghỉ thật thoải mái”. Những phản hồi tích cực cho thấy cuộc sống hiện tại của Quang Minh và bà xã tiếp tục nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Quang Minh cùng bà xã Tăng Khánh Chi trong chuyến du lịch tại Thành Đô.

Tăng Khánh Chi sinh năm 1996, kém Quang Minh 37 tuổi. Nam nghệ sĩ sinh năm 1959. Cả hai quen nhau từ năm 2023, đăng ký kết hôn vào năm 2024 khi Khánh Chi mang thai và không tổ chức đám cưới rình rang. Cặp đôi hiện có con trai chung tên Dustin.

Ở tuổi ngoài 60, Quang Minh nhiều lần chia sẻ niềm hạnh phúc khi được làm cha một lần nữa. Bé Dustin vừa đón sinh nhật 2 tuổi trong tháng 11/2026. Nam nghệ sĩ thường đăng tải những khoảnh khắc đời thường bên con trai, thể hiện sự gắn bó và tình cảm dành cho thành viên nhỏ nhất trong gia đình.

Không chỉ được chú ý bởi chuyện tình cảm, Quang Minh còn là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Nam nghệ sĩ từng theo học Trường Nghệ thuật Sân khấu 2, sau đó tham gia Đoàn kịch Kim Cương và Đoàn kịch Bông Hồng. Đầu những năm 1990, Quang Minh sang Mỹ định cư, tiếp tục theo đuổi diễn xuất và lồng tiếng. Anh từng có thời gian kết hợp cùng nghệ sĩ Hồng Đào, trở thành một trong những cặp diễn hài được khán giả hải ngoại yêu mến.

Nghệ sĩ Quang Minh.

Khi trở về Việt Nam hoạt động nghệ thuật, Quang Minh dần ghi dấu ấn ở lĩnh vực điện ảnh. Anh góp mặt trong các phim như Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Em Chưa 18, Tìm Chồng Cho Mẹ, Ngôi Nhà Bươm Bướm, Qua Bển Làm Chi và Cái Giá Của Hạnh Phúc. Trong đó, Em Chưa 18 đạt doanh thu khoảng 169 tỷ đồng, còn Cái Giá Của Hạnh Phúc ghi nhận khoảng 26,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, Làm Giàu Với Ma là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình trở lại màn ảnh của Quang Minh. Bộ phim ra mắt năm 2024, có sự tham gia của Hoài Linh, Tuấn Trần, Diệp Bảo Ngọc và Lê Giang, đạt doanh thu khoảng 128 tỷ đồng.

Gần đây, Quang Minh tiếp tục xuất hiện trong Đại Tiệc Trăng Máu 8, dự án quy tụ nhiều diễn viên thuộc các thế hệ khác nhau. Dù đã có nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam nghệ sĩ vẫn duy trì công việc và nhận lời tham gia những dự án phù hợp. Chuyến đi Thành Đô lần này cũng là dịp để Quang Minh và Khánh Chi tận hưởng khoảng thời gian riêng tư bên nhau, trong khi cuộc sống gia đình của cả hai vẫn nhận được sự quan tâm từ khán giả.