Miss Earth 2026 - Hoa hậu Trái đất đang chuẩn bị diễn ra tại Philippines, thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu sắc đẹp quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam sẽ không có đại diện tham gia cuộc thi năm nay sau thông tin Phạm Hoàng Thu Uyên chính thức rút khỏi đấu trường nhan sắc này.

Theo thông báo mới nhất từ đơn vị nắm bản quyền Miss Earth tại Việt Nam, Phạm Hoàng Thu Uyên sẽ không tham gia Miss Earth 2026. Đáng chú ý, trước đó, cô từng được trao vương miện và sash Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026, đồng thời có sự chuẩn bị để đại diện tham gia tranh tài tại sân chơi quốc tế.

Phạm Hoàng Thu Uyên không thi Miss Earth 2026.

Phía đơn vị bản quyền cho biết quyết định không cử Thu Uyên tham gia cuộc thi năm nay đã được thống nhất giữa 3 bên. Đồng thời, tổ chức này khẳng định tôn trọng và ghi nhận những đóng góp của người đẹp trong thời gian đảm nhận vai trò Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2026. Tuy nhiên, thông báo chưa đề cập cụ thể nguyên nhân dẫn đến quyết định nói trên.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu nhan sắc. Nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò về lý do Phạm Hoàng Thu Uyên không tiếp tục hành trình tại Miss Earth 2026, nhất là khi cô đã được trao danh hiệu và có thời gian chuẩn bị cho cuộc thi. Một số ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối bởi việc vắng mặt của người đẹp đồng nghĩa Việt Nam không có thí sinh tranh tài tại một trong những đấu trường nhan sắc quốc tế quen thuộc.

Bên cạnh đó, không ít người hâm mộ mong muốn các bên liên quan có thêm chia sẻ để khán giả hiểu rõ hơn về quyết định này. Việc một đại diện đã được trao vương miện, sash nhưng sau đó không tham gia cuộc thi quốc tế cũng khiến câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm hơn.

Thông tin Phạm Hoàng Thu Uyên không thi Miss Earth 2026 đang được nhiều khán giả bàn luận.

Trước đó, Việt Nam từng ghi dấu ấn tại Miss Earth với những thành tích đáng chú ý. Điển hình, Phương Khánh từng đăng quang Miss Earth. Thành tích này từng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ, đồng thời góp phần duy trì sự chú ý của khán giả trong nước đối với cuộc thi.

Miss Earth là một trong những cuộc thi sắc đẹp quốc tế có "tuổi đời" lâu năm. Sân chơi này được tổ chức lần đầu vào năm 2001, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Trong nhiều năm qua, cuộc thi đã trở thành nơi quy tụ đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Các thí sinh không chỉ tham gia những phần thi trình diễn mà còn có cơ hội thể hiện kiến thức, khả năng truyền tải thông điệp và mức độ quan tâm đến các vấn đề môi trường.