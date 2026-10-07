Phản ứng của Ji Chang Wook sau khi 'đánh mất' sự nghiệp thành công

Bộ phim hợp tác Hàn - Nhật ra mắt vào hôm nay (7/10) mang tên Merry Berry Love vừa công bố những hình ảnh mới của Ji Chang Wook trong vai diễn của mình. Merry Berry Love là một bộ phim hài lãng mạn xoay quanh Lee Yu Bin (Ji Chang Wook), một nhà thiết kế không gian người Hàn Quốc từng gặt hái nhiều thành công vang dội tại quê nhà nhưng lại mất trắng tất cả chỉ sau một đêm. Anh quyết định đến một hòn đảo ở Nhật Bản, với hy vọng vực dậy cuộc đời. Tại đây, anh gặp gỡ Shirahama Karin (Imada Mio), một cô gái trẻ người Nhật chuyên trồng dâu tây và đã dành trọn tâm huyết cho công việc này.

Ji Chang Wook vào vai Lee Yu Bin, người đàn ông từng có sự nghiệp lẫy lừng với tư cách là nhà thiết kế không gian hàng đầu nhưng bỗng chốc mất tất cả và rơi vào cảnh thất nghiệp chỉ sau một đêm. Những hình ảnh mới được công bố đã khắc họa rõ nét sự tương phản giữa cuộc sống của anh trước và sau khi mất đi hào quang thành công: Từ một người đàn ông thành thị lịch lãm, toát lên phong thái chuyên nghiệp, đến một người thất nghiệp, với vẻ ngoài xuề xòa, tranh thủ chợp mắt trong lúc mệt mỏi.

Từng quen thuộc với phong thái ung dung, mái tóc được chải chuốt chỉn chu cùng bàn làm việc ngập tràn dụng cụ và bản vẽ, Lee Yu Bin dần rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh hào nhoáng, sành điệu ngày nào. Khán giả đang rất mong chờ được biết về những biến cố khiến Lee Yu Bin, một nhà thiết kế từng rất thành công, đột ngột sa sút, cũng như cơ duyên nào đã đưa anh đến với Shirahama Karin, một người trồng dâu tây.