Phản ứng của HLV Polking khi CLB Công An Hà Nội thắng lớn ở châu Á

CLB Công an Hà Nội tạo nên cột mốc lịch sử cho bóng đá Việt Nam tại đấu trường châu lục. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Chiến thắng 3-2 trước Shanghai Port ở lượt trận thứ ba AFC Champions League Elite 2026/27 mang ý nghĩa đặc biệt với CLB Công an Hà Nội. Sau hai trận toàn thua, đại diện Việt Nam giành những điểm số đầu tiên tại đấu trường cấp cao nhất châu Á theo thể thức mới.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Polking không giấu được niềm vui. Nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh sự tự hào về màn trình diễn và tinh thần chiến đấu của các học trò, đặc biệt trong những phút cuối khi đội bóng ngành công an phải chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà.

"Tôi thực sự tự hào khi được là một phần của khoảnh khắc lịch sử này. Việc giành được những điểm số tại đấu trường Champions League trong thời gian dẫn dắt đội bóng là điều rất đáng tự hào. Chúng tôi luôn tin rằng mình có thể làm được điều đó", ông Polking chia sẻ.

Theo chiến lược gia này, CLB Công an Hà Nội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến làm khách tại Trung Quốc. Đội bóng từng chơi tốt trước Kashima Antlers ở trận sân nhà gần nhất, dù chưa thể giành điểm. Trước Shanghai Port, toàn đội tiếp tục triển khai chiến thuật rõ ràng và tận dụng cơ hội để ghi ba bàn.

HLV Polking cũng thừa nhận đại diện của V.League còn nhiều điều phải học hỏi từ đối thủ, từ tính chuyên nghiệp, khả năng tổ chức cho đến sự ủng hộ của người hâm mộ. Dù vậy, ông cho rằng chiến thắng này là thành quả đáng ghi nhận trong quá trình tiến bộ của đội bóng. "Tôi tự hào về cách các cầu thủ chiến đấu, đặc biệt ở những phút cuối trận, khi tất cả đều hiểu rằng mình phải chịu sức ép và gồng mình phòng ngự. Đừng quên chúng tôi đã ghi ba bàn vào lưới một đội bóng hàng đầu ngay trên sân nhà của họ. Đó không phải điều dễ dàng", ông nói.

Bên cạnh đó, HLV Polking còn nhắc lại thất bại trước Trung Quốc trong quá khứ, trận đấu khiến ông bị sa thải ở tuyển Thái Lan. Vì thế, kết quả lần này mang đến cảm xúc đặc biệt. Ông cho rằng bóng đá luôn có thắng và thua, điều quan trọng là tiếp tục làm việc chăm chỉ và tin tưởng vào con đường đã chọn.

Trong khi đó, tiền đạo Brayan Perea, tác giả cú đúp vào lưới Shanghai Port, xem đây là chiến thắng mang ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi CLB: “Tôi nghĩ mình đã làm nên lịch sử, bởi chiến thắng này có ý nghĩa rất quan trọng với đội bóng. Nhưng chiến thắng không chỉ dành cho CLB Công an Hà Nội, mà còn dành cho tất cả người dân Việt Nam”.

Chân sút này nhấn mạnh 3 điểm có ý nghĩa lớn với cuộc đua giành vé đi tiếp, đồng thời tiếp thêm tinh thần cho toàn đội trước khi đấu SLNA ở vòng 6 V.League 2026/27.