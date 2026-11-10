Phản ứng của Elon Musk về bê bối ngoại tình của CEO Nvidia Jensen Huang

Elon Musk và Bill Ackman đồng loạt lên tiếng ủng hộ CEO Nvidia

Giữa lúc bê bối của Jensen Huang gây tranh cãi, nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới công nghệ và tài chính Mỹ đã lên tiếng bảo vệ ông. Đáng chú ý nhất là CEO Tesla Elon Musk và tỷ phú Bill Ackman, người đứng đầu quỹ đầu tư Pershing Square Capital.

CEO Nvidia Jensen Huang nhận được sự hậu thuẫn từ những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Mỹ, sau bê bối ngoại tình. Ảnh: hk01.com

Bill Ackman cho rằng Jensen Huang vẫn là một con người xuất sắc, dù đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Theo ông, không nên chỉ vì một sự việc cá nhân mà phủ nhận những đóng góp của vị CEO Nvidia.

"Jensen Huang cũng là con người. Và ông ấy là một con người phi thường. Ngay cả những người phi thường cũng có thể mắc sai lầm", Ackman viết.

Tỷ phú này nhấn mạnh Huang đã nhận hoàn toàn trách nhiệm về hành động của mình và xứng đáng nhận được sự ủng hộ để vượt qua giai đoạn khó khăn.

"Ông ấy đã nhận toàn bộ trách nhiệm, như những gì cần phải làm. Tất cả chúng ta nên ủng hộ ông ấy và gia đình. Hãy tiếp tục tiến về phía trước", Ackman nói thêm.

Không chỉ Ackman, Shaun Maguire, đối tác tại quỹ đầu tư Sequoia Capital, cũng lên tiếng bảo vệ người đứng đầu Nvidia.

Maguire cho rằng Huang đã có một quyết định cực kỳ thiếu sáng suốt, nhưng không nhất thiết xuất phát từ ý đồ xấu.

Ông đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của Huang đối với vị thế công nghệ Mỹ trong cuộc cạnh tranh trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu.

"Jensen là một trong những doanh nhân vĩ đại nhất của thế hệ này. Ông ấy đã làm một việc cực kỳ ngu ngốc. Điều đó gây bất lợi cho nước Mỹ, nhưng tôi đoán rằng ông ấy không có ý đồ xấu", Maguire nhận định.

Theo Maguire, không thể lấy sai lầm này để biện minh cho những sai lầm khác. Ông tin rằng Jensen Huang là nhân vật không thể thay thế trong nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu của Mỹ về AI.

Elon Musk sau đó cũng thể hiện sự đồng tình với quan điểm của Maguire bằng một phản hồi ngắn gọn: "Tôi đồng ý".

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng lên tiếng bảo vệ CEO Nvidia, sau khi thông tin về đời tư của ông được công bố.

"Tôi chưa nghe nói ông ấy đã làm điều gì sai trái", ông Trump phát biểu, đồng thời mô tả Jensen Huang là một người tốt.

Mối quan hệ giữa Donald Trump và Jensen Huang vốn được đánh giá là khá gần gũi. Hồi tháng 9, Tổng thống Mỹ thậm chí đã gọi điện cho CEO Nvidia ngay khi ông đang phát biểu trên sân khấu tại hội nghị All-In Summit.

Sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump và tỷ phú Elon Musk có ý nghĩa đáng chú ý, trong bối cảnh Nvidia đang giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với ngành công nghiệp bán dẫn và chiến lược phát triển AI của Mỹ.

Nvidia hiện sản xuất nhiều dòng chip AI tiên tiến nhất thế giới, được sử dụng rộng rãi trong các trung tâm dữ liệu phục vụ huấn luyện và vận hành những mô hình trí tuệ nhân tạo quy mô lớn.

Bản thân Elon Musk cũng có mối quan hệ kinh doanh lâu năm với Nvidia. SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do ông điều hành, là một khách hàng sử dụng sản phẩm của hãng chip này.

Bê bối cá nhân có thể trở thành phép thử lớn với Nvidia

Jensen Huang hiện là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghệ toàn cầu. Dưới sự lãnh đạo của ông, Nvidia đã vươn lên trở thành nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới, đóng vai trò trung tâm trong làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Vì vậy, bất kỳ tranh cãi nào liên quan đến vị CEO này cũng có thể tạo ra những tác động vượt xa phạm vi đời tư.

Ảnh một bài viết trên LinkedIn cho thấy Alice Huang và CEO Nvidia Jensen Huang tại sự kiện Computex Taiwan năm 2024. Ảnh: NetThunder/LinkedIn

Nvidia cho biết hội đồng quản trị hiện không có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc các bí mật kinh doanh của công ty đã bị xâm phạm. Dù vậy, doanh nghiệp vẫn tiến hành điều tra nhằm xem xét toàn bộ thông tin hiện có.

Cuộc điều tra được xem là bước đi cần thiết trong bối cảnh Nvidia nắm giữ vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng chip AI toàn cầu.

Các sản phẩm của hãng không chỉ phục vụ những tập đoàn công nghệ lớn, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với năng lực cạnh tranh công nghệ và an ninh quốc gia Mỹ.

Với Jensen Huang, thách thức hiện nay không đơn thuần là xử lý những vấn đề cá nhân vừa được công khai.

Ông còn phải bảo vệ uy tín của Nvidia, duy trì niềm tin từ nhân viên, đối tác và nhà đầu tư, đồng thời làm rõ mọi nghi vấn liên quan đến khả năng rò rỉ thông tin nhạy cảm.

Sự ủng hộ từ Tổng thống Donald Trump và Elon Musk cho thấy Jensen Huang vẫn nhận được sự hậu thuẫn từ những nhân vật có ảnh hưởng lớn tại Mỹ. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa những nghi vấn xung quanh mối quan hệ với Alice Huang đã được giải quyết.

Kết quả cuộc điều tra của Nvidia sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định liệu những tranh cãi hiện nay chỉ dừng lại ở đời tư CEO hay còn tiềm ẩn rủi ro lớn hơn đối với một trong những doanh nghiệp công nghệ quan trọng nhất nước Mỹ.

(Theo The Guardian, The Times of India)