Phản ứng của Diệu Nhi về concert BIGBANG Hà Nội

Tối 24/10, concert của BIGBANG chính thức diễn ra tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bên cạnh những khoảnh khắc cuồng nhiệt tại đêm nhạc, động thái của Diệu Nhi dành cho nhóm nhạc thần tượng cũng khiến người hâm mộ thích thú.

Mới đây, Diệu Nhi chia sẻ đoạn clip ghi lại phản ứng của bản thân khi theo dõi concert BIGBANG. Vì không thể trực tiếp có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, nữ diễn viên hài hước tự quay video cổ vũ nhiệt tình, đồng thời ghép hình ảnh mình vào phông nền là tiết mục biểu diễn của G-Dragon.

Diệu Nhi hài hước cổ vũ G-Dragon dù không thể trực tiếp đến xem concert BIGBANG tối nay.

Đáng chú ý, Diệu Nhi còn dí dỏm viết: "Quẩy ở đây hông biết 3 anh có nghe tiếng Nhi hông". Cách thể hiện vừa chân thành, vừa hài hước của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nhiều khán giả bật cười trước màn cổ vũ đặc biệt này, đồng thời bày tỏ sự đồng cảm với cảm giác của một người hâm mộ không thể đến gặp thần tượng trong dịp đáng mong đợi.

Thực tế, đây không phải lần đầu Diệu Nhi công khai tình cảm dành cho BIGBANG. Nữ diễn viên từ lâu đã được biết đến là một V.I.P chính hiệu, đặc biệt dành sự yêu mến cho G-Dragon. Trên mạng xã hội, cô nhiều lần khiến khán giả thích thú khi thể hiện sự hâm mộ theo cách không giống ai, từ ghép ảnh bên thần tượng đến để lại những bình luận hài hước trên trang Instagram của trưởng nhóm BIGBANG.

Chính vì vậy, mỗi lần BIGBANG xuất hiện hoặc có hoạt động đáng chú ý, Diệu Nhi thường trở thành cái tên được người hâm mộ nhắc đến. Sự nhiệt tình của cô mang đến hình ảnh gần gũi, cho thấy ngay cả những nghệ sĩ nổi tiếng cũng có những khoảnh khắc hâm mộ thần tượng cuồng nhiệt như bao khán giả khác.

Đặc biệt, Diệu Nhi từng có cơ hội gặp gỡ thần tượng, đồng thời cũng đã trực tiếp tham dự concert BIGBANG trong quá khứ. Những trải nghiệm ấy càng khiến tình cảm của cô dành cho nhóm nhạc được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, trong đêm diễn tại Hà Nội lần này, nữ diễn viên không thể sắp xếp lịch trình để có mặt trực tiếp. Thay vì bỏ lỡ hoàn toàn bầu không khí của sự kiện, cô lựa chọn cách cổ vũ từ xa đầy hài hước.

Diệu Nhi từng nhiều lần bày tỏ sự yêu mến BIGBANG, đặc biệt là với G-Dragon.

BIGBANG là một trong những nhóm nhạc có ảnh hưởng lớn của Kpop, sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích qua nhiều thế hệ. Âm nhạc, phong cách biểu diễn cùng dấu ấn riêng của G-Dragon, Taeyang và Daesung đã góp phần giúp nhóm duy trì sức hút trong suốt hành trình hoạt động. Vì thế, sự xuất hiện của BIGBANG tại Việt Nam trở thành sự kiện được cộng đồng người hâm mộ đặc biệt mong đợi.

Hai đêm diễn ngày 24 và 25/10/2026 tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nằm trong chuyến lưu diễn thế giới BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR XX: COSMOS, gắn với cột mốc 20 năm ra mắt của nhóm. Đáng chú ý, đây là hành trình lưu diễn toàn cầu đánh dấu sự trở lại của 3 thành viên sau 9 năm, khiến sự kiện càng có ý nghĩa đối với những V.I.P đã chờ đợi trong thời gian dài.

Sức hút của concert phần nào được thể hiện qua tình hình bán vé. Theo thông tin được công bố, vé của cả hai đêm diễn đều bán hết sau hơn một giờ mở bán đại chúng vào ngày 17/8. Hệ thống bán vé từng ghi nhận khoảng 150.000 lượt truy cập đồng thời, phản ánh sự quan tâm lớn của khán giả dành cho sự kiện.

Trước thềm concert, thị trường mua bán lại cũng xuất hiện những tin rao vé VIP với mức giá lên tới vài chục triệu đồng, cao hơn đáng kể so với giá gốc. Những diễn biến này cho thấy sức hút của BIGBANG vẫn rất lớn sau hai thập kỷ hoạt động.