Phản ứng của dàn Anh Tài khi Đăng Khôi giành 4 nút Vàng tại cuộc thi quốc tế

Tối 4/10, tập 4 Silk Way Star - Ngôi Sao Con Đường Tơ Lụa chính thức lên sóng mang đến những sân khấu trình diễn bùng nổ theo chủ đề sáng tạo. Đại diện Việt Nam - ca sĩ Đăng Khôi nhận được thử thách thể hiện bài hát Thật Sảng Khoái (倍儿爽) bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung.

Về phần trang phục, Đăng Khôi diện bộ suit giao thoa giữa tinh thần vintage thập niên 60 và thế giới Circus Fantasy khiến MC trầm trồ: "Ngày hôm nay Đăng Khôi tỏa sáng giống như những vì sao rực rỡ trên chính bộ trang phục mà anh mặc".

Ở vòng Công diễn 4, Đăng Khôi là nghệ sĩ lên sân khấu cuối cùng. Dẫu vậy, anh vẫn giữ tinh thần và nguồn năng lượng dồi dào. Sân khấu Thật Sảng Khoái (倍儿爽) được dàn dựng theo phong cách một văn phòng làm việc, kết hợp hệ thống đèn, hiệu ứng dồn dập. Đăng Khôi đẩy không khí trở nên sôi động với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát nhưng đơn giản, dễ nhớ nên nhanh chóng cuốn dàn ban giám khảo và khán giả đứng dậy cùng phụ họa, hò reo không ngừng.

Trải qua từng vòng thi, kết quả mà đại diện Việt Nam mang về ngày càng cao. Nếu như Công diễn 3 anh lần đầu nhận được nút vàng "Ngôi sao tỏa sáng" thì lần này, Đăng Khôi đã nâng số nút vàng lên 4, từ giám khảo đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Serbia và Nam Phi. Đồng thời, Đăng Khôi cũng là thí sinh đầu tiên lập kỷ lục nhận 4 nút vàng tính đến thời điểm hiện tại, chính thức chiếm vị trí đứng đầu Công diễn 4, với tổng số điểm 154,85 từ giám khảo và khán giả.

Đăng Khôi xúc động chia sẻ: "Trong chương trình, nhà vô địch mỗi tập sẽ có đặc quyền đó là phát biểu trong khoảnh khắc đăng quang và lá quốc kỳ của nước chiến thắng sẽ tung bay trên sân khấu cũng như sóng truyền hình quốc gia của Trung Quốc và các nước khác. Là người Việt Nam với niềm tự hào dân tộc, tôi luôn nỗ lực và mong ước quốc kỳ Việt Nam sẽ được tung bay trên sân khấu quốc tế này. Và hôm nay tôi đã thực hiện được điều đó - trở thành nhà vô địch, quán quân của Công diễn 4. Tôi thực sự hạnh phúc và tự hào! Đây là cách quảng bá văn hóa một cách trực diện và hiệu quả nhất...".

Trong phần bình luận về bài chia sẻ của Đăng Khôi, bà xã của anh tiết lộ đây là thành quả của 5 ngày tập hát tiếng Trung, viết lời Việt mới và chưa đầy 24 giờ tập luyện vũ đạo.

Trước chiến thắng thuyết phục của Đăng Khôi, dàn Anh Tài đã nhanh chóng để lại những bình luận chúc mừng, cổ vũ. "Lớp trưởng" Thành Trung tự hào "flexing": "Quá tự hào người em trong gia đình của chúng tôi, yêu vô cùng", Anh Tài Bằng Kiều thả một biểu tượng cảm xúc với hàm ý "Top 1". Bên cạnh đó, khán giả "thả tim" cho dòng bình luận "Chúc mừng Đăng Khôi của nhà chúng tôi" của NSND Tự Long, cảm kích khi Đăng Khôi tiết lộ đàn anh "luôn là điểm tựa chắc nịch đứng sau hỗ trợ chiến thắng này".