Ông Hajime Moriyasu vừa chia tay tuyển Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Đội tuyển Nhật Bản để thua Paraguay với tỷ số 1-2 trong trận giao hữu tại Singapore ngày 17/11. Đây là trận cầm quân cuối cùng của HLV Moriyasu, khép lại 8 năm gắn bó cùng kỷ lục dẫn dắt 113 trận và thắng 77 trận (hòa 17, thua 19). Sau trận, ông thừa nhận còn tiếc nuối vì thất bại, song khẳng định không còn vương vấn để trao lại trọng trách cho người kế nhiệm và sẽ tiếp tục nghiệp huấn luyện.

Trong buổi họp báo, trước câu hỏi từ phóng viên về tin đồn là ứng viên dẫn dắt tuyển Malaysia, nhà cầm quân 58 tuổi cho biết: "Tôi có theo dõi nhiều lời đồn đoán trên mạng, nhưng hiện vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào. Thời gian tới, tôi sẽ bắt đầu tìm kiếm công việc để quyết định con đường tiếp theo".

Ở cuộc chạm trán Paraguay, Nhật Bản thay 10 vị trí đá chính so với trận thắng Brazil 3-2 hôm 14/11, chỉ giữ lại thủ môn Zion Suzuki. Họ thủng lưới nhanh nhất dưới thời Moriyasu ở giây thứ 64 bởi pha lập công của Juan Ceceres sau quả phạt góc, trước khi Gustavo Gomez đánh đầu nhân đôi cách biệt vào phút 40 theo kịch bản tương tự.

Sang hiệp hai, dù tung Ritsu Doan, Junya Ito, Hiroki Ito hay Takefusa Kubo vào sân, Nhật Bản vẫn bế tắc trước hàng thủ lùi sâu của Paraguay. Phút 85, tiền đạo vào thay người Shio Fukuda ghi bàn danh dự ở trận ra mắt đội tuyển.

Kết thúc chuyến du đấu Singapore với một thắng và một thua, ông Moriyasu có thành tích 10 thắng, 7 hòa và 7 thua trước các đại diện Nam Mỹ.

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