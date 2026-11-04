Phản ứng của con trai khi Son Ye Jin và Hyun Bin nhận giải thưởng

Mới đây, Son Ye Jin và Hyun Bin cùng tham dự sự kiện in dấu tay thuộc khuôn khổ Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 47, diễn ra vào chiều 3/11 tại Seoul, Hàn Quốc.

Sự xuất hiện của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những lần hiếm hoi cả hai đồng hành tại sự kiện công khai. Đáng chú ý, vợ chồng nữ diễn viên còn có những chia sẻ hài hước về con trai 4 tuổi là Woo Jin, khiến khán giả thích thú.

Màn xuất hiện mới đây của Hyun Bin và Son Ye Jin khiến khán giả thích thú. (Ảnh Star News)

Tại sự kiện, Son Ye Jin nhắc lại hành trình theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và những ước mơ cô từng đặt ra khi mới bước chân vào làng giải trí. Nữ diễn viên cho biết bản thân có mong muốn lớn, đó là có cơ hội nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Rồng Xanh.

Đặc biệt, Son Ye Jin bày tỏ niềm hạnh phúc khi cùng chồng nhận giải Nam và Nữ diễn viên chính xuất sắc tại lễ trao giải năm ngoái. Cô cho biết đây là niềm vinh dự rất lớn, đồng thời là sự kiện đáng nhớ đối với gia đình mình. Nữ diễn viên cũng gửi lời cảm ơn ban tổ chức Rồng Xanh vì đã dành cho hai vợ chồng vinh dự đặc biệt này.

Khi được hỏi về cảm xúc sau khi nhận giải, Son Ye Jin chia sẻ rằng trước khi được xướng tên, cô luôn nghĩ bản thân có thể chiến thắng hoặc không. Tuy nhiên, mỗi lần nhận giải thưởng, nữ diễn viên lại càng có thêm động lực và mong muốn tiếp tục được vinh danh. Cô còn hài hước tiết lộ sẽ tích cực tham gia những dự án điện ảnh chất lượng để có thể sớm trở lại với giải thưởng.

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý là khi cặp đôi được hỏi về phản ứng của con trai Woo Jin sau khi bố mẹ cùng nhận giải thưởng lớn. Hyun Bin cho biết do buổi lễ kết thúc khá muộn nên con trai không thể theo dõi trực tiếp khoảnh khắc đặc biệt của bố mẹ.

Tuy nhiên, đến ngày hôm sau, cậu bé đã hỏi liệu bố mẹ có thực sự nhận được giải thưởng hay không và gửi lời chúc mừng đến cả hai. Khi nhắc đến con trai, nữ diễn viên bật cười cho biết Woo Jin vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu hết ý nghĩa của giải thưởng mà bố mẹ nhận được. Thậm chí, cô còn đùa rằng hiện tại cậu bé vẫn xem bố mẹ chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên, Son Ye Jin tin rằng khi trưởng thành và hiểu chuyện hơn, con trai sẽ biết ngưỡng mộ những thành tựu của bố mẹ.

Son ye Jin tiết lộ con trai vẫn còn nhỏ nên chưa hiểu hết ý nghĩa của giải thưởng mà bố mẹ nhận được. (Ảnh Star News)

Chia sẻ dí dỏm của nữ diễn viên khiến không khí sự kiện trở nên gần gũi, đồng thời nhận được sự thích thú từ những người có mặt. Kể từ khi kết hôn vào năm 2022, Hyun Bin và Son Ye Jin luôn nhận được sự quan tâm của công chúng. Dù đều là những ngôi sao hàng đầu, cả hai khá kín tiếng trong việc chia sẻ đời sống riêng tư và hạn chế công khai hình ảnh con trai.

Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh năm nay dự kiến diễn ra vào ngày 25/12. Sự kiện in dấu tay lần thứ 47 là dịp để những nghệ sĩ từng được vinh danh nhìn lại dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.