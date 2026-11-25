Mới đây, Thư Kỳ trở thành tâm điểm khi được xướng tên ở hạng mục Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại lễ trao giải Kim Tượng Hong Kong lần thứ 44. Đây là dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ.

Thư Kỳ còn khiến công chúng bật cười bởi màn trả lời đầy dí dỏm khi được truyền thông hỏi về phản ứng của ông xã Phùng Đức Luân trước tin vui của mình.

Thư Kỳ tình tứ bên chồng.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi liệu chồng có cảm thấy ghen tị khi vợ liên tục nhận được các giải thưởng hay không, Thư Kỳ thoải mái chia sẻ: “Biết làm sao được, anh ấy vẫn rất tự hào và vui mừng cho tôi. Còn chuyện có trốn trong phòng khóc hay không thì tôi không rõ… Biết đâu anh ấy lại vào tận nhà vệ sinh để khóc cũng nên!”.

Câu trả lời vừa hài hước vừa có phần trêu chọc của nữ diễn viên nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Cô cũng khéo léo thể hiện sự thoải mái và vui vẻ trong mối quan hệ vợ chồng.

Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi.

Phùng Đức Luân và Thư Kỳ vốn là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai từng có nhiều năm quen biết trước khi chính thức công khai chuyện tình cảm và tiến tới hôn nhân vào năm 2016. Sau khi kết hôn, họ khá kín tiếng về đời sống riêng tư, ít chia sẻ những câu chuyện cá nhân trước truyền thông.

Dù không thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay công khai thể hiện tình cảm trên mạng xã hội, cặp đôi vẫn nhận được nhiều thiện cảm bởi cách đồng hành tương đối kín đáo và tôn trọng không gian riêng của đối phương.

Trong khi Thư Kỳ tiếp tục ghi dấu ấn với những hoạt động nghệ thuật, Phùng Đức Luân cũng có sự nghiệp riêng trong lĩnh vực diễn xuất và đạo diễn. Việc cả hai đều hoạt động trong ngành công nghiệp điện ảnh được xem là điểm chung giúp họ có thêm sự thấu hiểu đối với công việc của người còn lại.

Thư Kỳ giành giải Kim Tượng cho Đạo diễn mới xuất sắc.

Đối với Thư Kỳ, giải thưởng lần này mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu thành quả của quá trình thử sức ở một vai trò mới. Sau nhiều năm được biết đến là một trong những nữ diễn viên nổi bật của điện ảnh Hoa ngữ, cô đang từng bước khẳng định khả năng sáng tạo và góc nhìn nghệ thuật của mình phía sau máy quay.

Chiến thắng tại Kim Tượng Hong Kong lần thứ 44 vì thế không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn mở ra thêm một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình làm nghề của nữ nghệ sĩ.