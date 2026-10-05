Phản ứng của CĐV Đông Nam Á khi tuyển Việt Nam thua Malaysia

Tuyển Việt Nam rời giải với vị trí thứ tư chung cuộc. Ảnh: Minh Chiến.

Đây là lần đầu tiên sau 12 năm tuyển Malaysia đánh bại Việt Nam. Vì thế, không ngạc nhiên khi nhiều CĐV Malaysia tỏ ra phấn khích.

Một tài khoản hào hứng viết: "Malaysia thắng rồi", kèm biểu tượng quốc kỳ và huy chương. Người khác nhắc lại thành tích của đội nhà tại giải bằng dòng bình luận ngắn gọn: "4 trận, 10 bàn".

Trong khi đó, một CĐV Indonesia lại nhắc đến thành tích của tuyển Việt Nam tại các giải khu vực: "Hãy nhớ rằng Việt Nam không phải đội bóng ở đẳng cấp FIFA, Asian Cup hay World Cup, mà chỉ thật sự nổi bật ở AFF ASEAN Cup".

Tài khoản Muhammad Alwi bình luận thêm: "Việt Nam chỉ có vẻ mạnh ở những giải đấu không thuộc FIFA như AFF Championship, trong khi các quốc gia khác đang bận tập trung vào những mục tiêu lớn hơn để vươn tầm".

CĐV Thái Lan cũng góp mặt trong cuộc tranh luận. Một tài khoản viết: "Đến lượt Indonesia bị đánh bại nữa là đẹp. Thái Lan xứng đáng vô địch". Đáng chú ý, một số khác đơn giản coi FIFA ASEAN Cup là "giải giao hữu", cho rằng kết quả không cần được nhìn nhận quá nặng nề.

Ngay chính các CĐV Việt Nam cũng có nhiều phản ứng trái chiều. Một người tự trào: "Nhà vô địch ASEAN Cup giờ không lọt nổi top 3 FIFA ASEAN Cup". Bình luận khác chỉ ra vấn đề của hàng phòng ngự: "Công thức để thắng Việt Nam của các đội là sút xa một quả rồi lui về phòng ngự".

Có ý kiến còn cho rằng thất bại lần này không quá bất ngờ bởi tuyển Việt Nam chơi thiếu thuyết phục từ đầu giải. "Biết trước kết quả là vậy. Việt Nam từ đầu giải có thắng có thua nhưng trận nào cũng như ngủ gục", một CĐV nhận xét.

Trên sân Gelora Bung Karno, tuyển Việt Nam tạo ra một số cơ hội đáng chú ý, nhưng trả giá vì khả năng dứt điểm thiếu sắc bén. Phút 62, Fergus Tierney tận dụng khoảng trống trước vùng cấm để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Những nỗ lực sau đó không thể giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik tìm được bàn gỡ, qua đó chấp nhận thất bại 0-1 và đứng hạng tư chung cuộc.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.