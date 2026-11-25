Người hâm mộ Đông Nam Á khen ngợi CLB CAHN. Ảnh: CLB Công an Hà Nội.

Việc Công an Hà Nội (CAHN) thắng Vissel Kobe 3-1 ở lượt trận thứ 5 AFC Champions League Elite 2026/27 thu hút sự chú ý của cộng đồng bóng đá Đông Nam Á. Trên trang ASEAN Football, nhiều cổ động viên dành lời khen cho màn trình diễn của đại diện Việt Nam trước đối thủ đến từ Nhật Bản.

Trong phần bình luận, tài khoản Em Sunattree, một người hâm mộ đến từ Thái Lan, bày tỏ sự hài lòng: "Một trận đấu tuyệt vời. Công An Hà Nội chơi rất tốt. Xin gửi lời chúc mừng từ một cổ động viên Ratchaburi, Thái Lan".

Tương tự, tài khoản Lura Klinton viết: "Chúc mừng Việt Nam từ Campuchia. Các bạn làm rất tốt". Một người hâm mộ khác có tên Eikru Nazeri ngắn gọn nhận xét: "Thật ấn tượng. Một màn trình diễn đầy sức mạnh".

Đáng chú ý, chiến thắng của CAHN còn khiến một số cổ động viên đánh giá tích cực hơn về năng lực cạnh tranh của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Một CĐV phấn khích: "Các câu lạc bộ Việt Nam có đủ khả năng đánh bại những đội bóng J.League". Trong khi đó, một người hâm mộ khác nhấn mạnh: "Có tới 12 trong số 16 cầu thủ CAHN ra sân ở trận này là người Việt Nam. CAHN luôn duy trì tỷ lệ cầu thủ nội đông đảo tại các giải đấu quốc tế".

Tuy nhiên, không phải tất cả bình luận đều dành lời khen tuyệt đối cho đại diện V.League. Một số người cho rằng cần nhìn nhận kết quả trong bối cảnh Vissel Kobe không sử dụng lực lượng tốt nhất.

Dù vậy, những ý kiến đó không làm lu mờ thành tích của CAHN. Việc đánh bại đối thủ Nhật Bản giúp thầy trò HLV Mano Polking thắp lại hy vọng vượt qua vòng phân hạng AFC Champions League Elite 2026/27. Với 7 điểm sau 5 lượt trận, đại diện Việt Nam hiện đứng thứ 10, còn ba trận để cạnh tranh vị trí trong top 8.