Phản ứng của các nghệ sĩ khi NSND Việt Anh nói bị đồng nghiệp 'chán'

Trước đó, NSND Việt Anh đăng tải dòng trạng thái vào thời điểm nửa đêm, thẳng thắn chia sẻ bản thân không thích việc học thuộc từng câu thoại hay tập tuồng quá kỹ trước khi biểu diễn. Theo nam nghệ sĩ, dù hiểu đây là điều bắt buộc đối với diễn viên kịch để có thể phối hợp tốt với bạn diễn, ông lại thích sự ngẫu hứng, muốn được diễn theo cảm xúc và những gì nhân vật muốn nói.

Đáng chú ý, NSND Việt Anh còn hài hước cho rằng thói quen này có thể là lý do khiến nhiều đồng nghiệp cảm thấy chán khi làm việc cùng mình. Ngay dưới bài đăng, một số nghệ sĩ đã để lại bình luận, tạo nên màn tương tác khá thú vị.

Bài đăng lúc nửa đêm của NSND Việt Anh gây chú ý. Ảnh: FBNV

Diễn viên Minh Luân thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Tối thiểu của người diễn viên là thuộc thoại á Thầy, thoại được trước mới nói đến diễn xuất sau ạh hihi”. Trước lời nhắc nhở của đàn em, NSND Việt Anh lập tức đáp lại đầy hài hước: “Theo trò... kkk Thầy khác hi hi”.

Màn đối đáp cho thấy sự khác biệt trong quan điểm làm nghề giữa hai nghệ sĩ, đồng thời mang đến không khí vui vẻ cho phần bình luận. Trong khi Minh Luân nhấn mạnh việc thuộc lời thoại là yêu cầu cơ bản của người diễn viên, NSND Việt Anh vẫn giữ cách nhìn riêng và không quên trêu đùa đàn em.

Đáng chú ý, NSND Trịnh Kim Chi cũng tham gia cuộc trò chuyện bằng một bình luận dí dỏm: “Có người nhắc thoại cho Anh lúc tập chưa để em đăng ký há…”. Cách nữ nghệ sĩ chủ động đề nghị hỗ trợ khiến nhiều người thích thú. Bình luận này cũng phần nào cho thấy sự thân thiết, thoải mái giữa các nghệ sĩ khi tương tác với nhau.

Bình luận tương tác từ các đồng nghiệp và NSND Việt Anh. Ảnh: FBNV

Trong khi đó, diễn viên Đỗ Cát Phượng lại có cách phản hồi đầy tình cảm. Nữ nghệ sĩ viết: “Thấy thương quá với nụ cười và gương mặt này kiểu Có Gì Xin Bỏ Qua Cho Tui Nghen”. Lời bình luận hài hước, đi kèm những biểu tượng cảm xúc thể hiện sự yêu mến dành cho NSND Việt Anh. Diễn viên Lê Minh Thành cũng để lại lời gọi thân mật: “Thầy ơiiiiii”, nhưng không quên nhận lại câu trả lời hài hước từ đàn anh: “Gì trời kkk”.

Có thể thấy, thay vì tạo ra những tranh luận căng thẳng, chia sẻ của NSND Việt Anh lại mở ra một cuộc trò chuyện vui vẻ giữa những người đồng nghiệp. Mỗi nghệ sĩ có một cách tiếp cận khác nhau với nghề diễn, nhưng những tương tác trên cho thấy sự gần gũi và thoải mái trong mối quan hệ giữa họ.

Ở tuổi 68, NSND Việt Anh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp lẫn khán giả. Những câu chuyện đời thường, đôi khi chỉ xuất phát từ một dòng trạng thái ngẫu hứng, tiếp tục giúp công chúng nhìn thấy một khía cạnh gần gũi, hóm hỉnh của nam nghệ sĩ phía sau các vai diễn.