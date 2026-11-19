Lê Giang Patrik giữ sạch lưới và được chọn là cầu thủ hay nhất trận CA TP.HCM thắng Buriram 1-0 tối 18/11.

Chỉ ba phút sau khi vào sân, Sebas Moyano vượt qua hàng thủ CLB CA TP.HCM rồi sút căng từ góc hẹp. Lê Giang Patrik kịp đẩy bóng chạm cột. Trong bài đăng, Khaosod nhắc lại pha bóng ở phút 70 như một trong hai lần thủ môn đội chủ nhà khiến Buriram lỡ cơ hội mở tỷ số.

Lần trước diễn ra ở phút 26. Alexandru Tudorie chạm bóng vừa tầm để Goran Čaušić băng xuống, nhưng cú sút trong thế đối mặt của tiền vệ người Serbia bị Lê Giang Patrik chặn lại. Thủ môn CLB CA TP.HCM sau đó được ban tổ chức giải chọn là cầu thủ hay nhất trận.

Siamsport viết rằng trận đấu tưởng chừng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, cho đến khi Nguyễn Thái Quốc Cường lên tiếng ở phút 88. Sau cú sút cận thành của Phan Văn Đức bị Neil Etheridge cản lại, bóng đến chân Quốc Cường. Anh cứa lòng chân phải vào góc cao, mang về chiến thắng đầu tiên cho CA TP.HCM ở cúp Đông Nam Á mùa này.

Matichon đặt thất bại của Buriram cạnh trận thua 2-3 của Ratchaburi trên sân Tampines Rovers. Hai đại diện Thái Lan cùng mất điểm cuối trận, với Ratchaburi thủng lưới ở phút 90+3. Daily News lưu ý cả hai vẫn còn cơ hội đi tiếp khi mỗi bảng có bảy đội và lấy bốn suất vào tứ kết.

Sau trận, HLV Raul Caneda tiếc vì Buriram nhiều lần đưa bóng vào vùng cấm nhưng xử lý thiếu chính xác ở đường chuyền cuối và khâu dứt điểm. Theo FotMob, đội khách cầm bóng 57% nhưng chỉ sút 8 lần, so với 14 của CA TP.HCM. Hai đội cùng có ba cú sút trúng đích.

Bảng xếp hạng do Thai Rath cập nhật sau lượt trận cho thấy Buriram đứng thứ sáu với một điểm sau hai trận. CLB CA TP.HCM có bốn điểm, đứng thứ ba và bằng điểm hai đội xếp trên là Tampines Rovers và Borneo.